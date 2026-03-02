Sainz smaschera Hamilton dopo i suoi commenti sulla nuova F1
Sainz smaschera Hamilton dopo i suoi commenti sulla nuova F1
Lewis Hamilton ha suscitato non poca polemica criticando i nuovi monoposto previsti per il 2026, osservazioni che sono state prontamente contestate dal pilota spagnolo Carlos Sainz, colui che lo ha sostituito in Ferrari.
Hamilton si prepara alla sua seconda stagione con la Scuderia rossa nel 2026, nutrendo la speranza che questo anno possa superare il precedente. Il britannico ha infatti dichiarato di apprezzare la guida del nuovo SF-26, ma ha anche lamentato il fatto che oggi, per comprendere le nuove vetture e le regolamentazioni, sembra indispensabile possedere un titolo universitario, commentando in questo senso i recenti cambiamenti.
Alcuni piloti hanno espresso critiche verso le nuove vetture, con Max Verstappen che le ha paragonate a una “Formula E sovraccarica”. Tuttavia, Sainz non si è allineato a questa visione, offrendo un punto di vista decisamente differente.
Dopo essere stato superato da Hamilton al termine della stagione 2024 in Ferrari, il pilota spagnolo ha dovuto cercare nuove opportunità e ha infine trovato casa in Williams. La sua prima stagione con il team si è rivelata solida, con due podi nei Gran Premi e un ulteriore risultato positivo in una corsa sprint. Recentemente, tuttavia, Sainz ha espresso la sua frustrazione per come il team abbia compiuto un passo indietro nei primi impegni del 2026.
Il pilota 31enne ha anche reagito con una punta di ironia ai commenti di Hamilton sulla necessità di una laurea per capire la Formula 1, invitando i tifosi europei ad alzarsi presto per non perdersi il Gran Premio d’Australia. “Dobbiamo svegliarci e godere ogni attimo del Gran Premio d’Australia, perché in F1 ogni cosa può accadere”, ha osservato, aggiungendo in tono scherzoso: “Io ho solo il diploma di maturità e capisco perfettamente di F1.”
L’obiettivo della Williams per il 2026
Lo scorso anno, la Williams si è classificata quinta nel campionato costruttori, segnando il primo anno dal 2017 in cui il team ha realizzato più di un podio in una stagione. Con due podi nei Gran Premi e un risultato in una corsa sprint, Sainz ha sottolineato il potenziale della squadra.
La coppia formata da Sainz e Alex Albon è tra le più promettenti della griglia, e ci si aspettava che le nuove regole del 2026 potessero permettere loro di competere con le squadre d’élite. Tuttavia, il direttore del team, James Vowles, ha messo in chiaro quanto sarà difficile replicare il quinto posto ottenuto nel 2025, mentre Sainz ha ammesso che, in questa stagione, non potrà contendersi regolarmente podi o vittorie.
Nonostante ciò, la Williams potrebbe contare su un importante alleato nel motore Mercedes, considerato il fornitore più preparato per dominare le nuove normative riguardanti le unità di potenza.
