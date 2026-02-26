SHOCK: la Ferrari AMMETTE di NON POTER BATTERE la Mercedes

Secondo quanto riferito, la Ferrari avrebbe rinunciato alla lotta per battere la Mercedes con il motore migliore all'inizio della stagione di Formula 1 2026, una mossa che potrebbe far infuriare i tifosi.

Il propulsore sviluppato a Maranello ha acquisito fiducia nelle ultime settimane, con voci che suggeriscono che potrebbe persino superare in prestazioni il motore del team tedesco.

Tuttavia, le informazioni provenienti da AutoRacer.IT hanno rivelato un nuovo aggiornamento sulle prestazioni previste per l'Australia: "La grande incognita rimane il motore, poiché a Maranello ritengono di non poter eguagliare la Mercedes quando gira a piena potenza.

"In tal caso, tuttavia, sarebbe fondamentale ridurre il distacco dalla Mercedes, cercando di stare davanti a una McLaren che sarà un po' più aggressiva in Australia rispetto a quanto visto durante i test.

"La Ferrari è stata l'unica squadra d'élite a condurre una simulazione di gara in condizioni davvero impegnative, con una temperatura dell'asfalto di 44 gradi Celsius. Questo dettaglio è significativo, poiché lavorare in condizioni termiche così severe altera notevolmente la gestione degli pneumatici e la progressione del ritmo, e consente la raccolta di dati importanti da integrare negli strumenti di fabbrica", hanno riferito.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

