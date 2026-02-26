CONFERMATO: Ferrari supera i rivali con il motore 2026

La Ferrari potrebbe riservare una grande sorpresa all'inizio del Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

Si è parlato del fatto che il motore Ferrari che utilizzeranno la prossima stagione abbia il potenziale per offrire un "vantaggio significativo" rispetto agli altri team e alle altre power unit.

Questo, secondo il giornalista Carlos Miquel di COPE nel programma CopeGP: "Le nuove griglie di partenza possono dare un vantaggio di circa 14 metri. Sono facilmente 4 posizioni.

"Prima, con una partenza 'galattica', si guadagnavano 4 metri. I motori Ferrari hanno un vantaggio straordinario", ha affermato l'esperto di motorsport.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

