Mercedes svela perché teme il motore Ferrari
Mercedes si è detta riguardo al motore Ferrari che verrà utilizzato da Lewis Hamilton e da Charles Leclerc nel 2026.
Kimi Antonelli, in dichiarazioni rilasciate a CarAndDriver, ha sottolineato il vantaggio che la Scuderia potrebbe ottenere grazie al motore sviluppato a Maranello, che verrà condiviso con Cadillac e Haas.
Il pilota italiano ha spiegato: "L’unità propulsiva Ferrari sembrava molto competitiva nelle partenze, ma apportando numerose modifiche abbiamo ottenuto in pit lane una spinta decisamente più efficace."
Naturalmente, non abbiamo avuto l’occasione di testare a fondo il motore in griglia, e questo ha rappresentato un punto debole per la squadra. Il procedimento di messa a punto risulta estremamente complesso e va eseguito alla perfezione, motivo per cui c’è ancora molto lavoro da fare per colmare le lacune evidenziate.
È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.
Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.
Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.
