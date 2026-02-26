close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Kimi Antonelli, Mercedes, 2026, Social

Antonelli Notizie Oggi: PERICOLO a causa del motore; svela perché teme alla Ferrari

Antonelli Notizie Oggi: PERICOLO a causa del motore; svela perché teme alla Ferrari

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli, Mercedes, 2026, Social

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di mercoledí 25° Febbraio 2026 in Formula 1.

Kimi Antonelli Oggi: ALLERTA - PERICOLO a causa del motore Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: Mercedes svela perché teme il motore Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: La Mercedes ha mentito alla McLaren sul motore per il 2026? LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

Latest News

ALLERTA: Kimi Antonelli, IN PERICOLO per motore Mercedes
Mercedes

ALLERTA: Kimi Antonelli, IN PERICOLO per motore Mercedes

  • 40 minuti fa
Antonelli Notizie Oggi: PERICOLO a causa del motore; svela perché teme alla Ferrari
Mercedes

Antonelli Notizie Oggi: PERICOLO a causa del motore; svela perché teme alla Ferrari

  • 1 ora fa
Hamilton Notizie Oggi: annunciati risultati straordinari; l'errore della Ferrari; Attacco di Sainz?
Ferrari

Hamilton Notizie Oggi: annunciati risultati straordinari; l'errore della Ferrari; Attacco di Sainz?

  • 1 ora fa
F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc preoccupato per il nuovo problema; l'errore della Ferrari
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Charles Leclerc preoccupato per il nuovo problema; l'errore della Ferrari

  • Ieri 23:00
Hamilton avrebbe continuato ad avere problemi grazie alla Ferrari
Ferrari

Hamilton avrebbe continuato ad avere problemi grazie alla Ferrari

  • Ieri 15:29
Leclerc preoccupato per il nuovo PROBLEMA che si sta presentando con le nuove monoposto di F1
Ferrari

Leclerc preoccupato per il nuovo PROBLEMA che si sta presentando con le nuove monoposto di F1

  • Ieri 15:23
Più notizie

Molto letto

Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo

Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo

  • 13 febbraio
 Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere

Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere

  • 21 febbraio
 Antonelli coinvolto in un grave incidente a San Marino!

Antonelli coinvolto in un grave incidente a San Marino!

  • 10 febbraio
 L'asso nella manica di Hamilton! La Ferrari svela un brillante aggiornamento per sorprendere i rivali

L'asso nella manica di Hamilton! La Ferrari svela un brillante aggiornamento per sorprendere i rivali

  • 10 febbraio
 Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026

Lewis Hamilton sorride: la STORIA del fallimento di Fernando Alonso nei test di F1 del 2026

  • 21 febbraio
 Hamilton potrebbe perdere l'UNICO titolo che gli resta in F1

Hamilton potrebbe perdere l'UNICO titolo che gli resta in F1

  • 10 febbraio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play