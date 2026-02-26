La Mercedes ha mentito alla McLaren sul motore per il 2026?

Secondo quanto riferito, la Mercedes ha fornito alla McLaren un motore diverso per i test pre-stagionali, ma ora fornirà alla squadra il propulsore più aggiornato per l'inizio del 2026.

Secondo quanto riportato da The Race, la scuderia tedesca ha deciso di erogare motori a piena potenza a tutti i team per cui funge da fornitore – Alpine, Williams e McLaren – offrendo ai clienti un incremento di prestazioni che si farà notare già nella prima gara in Australia, durante la prova della versione da competizione più recente della sua unità propulsiva.

Con l’introduzione delle nuove regole per questa stagione e la sfida intrapresa dalla Mercedes di supportare complessivamente quattro squadre, è emerso che il produttore tedesco ha utilizzato specifiche leggermente differenti nella preparazione dei motori durante le sessioni di test. Durante il periodo pre-stagione, l’attenzione si è concentrata soprattutto sull’assicurare un’affidabilità solida, fondamentale per affrontare le complessità della gestione energetica. Per questo motivo, Mercedes ha optato per offrire ai propri partner una specifica già collaudata, garantendo così la continuità dei programmi di sviluppo dei vari team.

Parallelamente, al fine di definire definitivamente la versione del motore che debutterà all’inizio della stagione – con l’omologazione prevista per il 1° marzo – il team ufficiale Mercedes ha ottenuto l’uso esclusivo dell’ultima versione in fase di sviluppo del suo M17 E Performance.

Perché il motore Mercedes è illegale?

Da prossima stagione il rapporto di compressione dei motori a combustione dovrà essere fissato a 16:1. Tuttavia, si vocifera che, nel caso specifico della Mercedes, tale rapporto possa raggiungere i 18:1 una volta che il motore abbia raggiunto la sua temperatura ottimale di funzionamento.

Le normative attuali prevedono infatti che la FIA misuri il rapporto a temperatura ambiente, confermando così il limite di 16:1 per i motori Mercedes. Poiché un rapporto di compressione superiore può tradursi in un aumento della potenza erogata, altri produttori come Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che il limite rimanga invariato a 16:1 anche a motore caldo.

Nel frattempo, si dice che Red Bull Ford stia lavorando a una propria soluzione per affrontare questa situazione complessa. La FIA ha condotto svariati incontri con i principali produttori di motori di Formula 1 per cercare di risolvere il problema, scatenando reazioni particolarmente forti da parte della Mercedes.

Il direttore del team, Toto Wolff, ha dichiarato: "Il nostro motore è conforme alle normative. La FIA lo ha già confermato e rispettiamo tutte le regole senza eccezioni. Sembrerebbe siano state organizzate riunioni riservate e inviate comunicazioni riguardanti il nostro propulsore.

Vi suggeriamo di mettere in ordine i vostri affari." Inoltre, il CEO di Mercedes-Benz, Ola Källenius, avrebbe espresso il suo sostegno a tali affermazioni, arrivando persino a minacciare azioni legali qualora l’unità propulsiva venisse dichiarata illegale.

