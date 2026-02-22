Il rivale della Mercedes chiede aiuto alla FIA

Aston Martin avrebbe fatto appello alla FIA per cercare di evitare che la stagione di Fernando Alonso si trasformi in un disastro.

È stato rivelato che il team principal Adrian Newey ha presentato reclami alla FIA in merito alle scarse prestazioni del propulsore Honda in base ai nuovi regolamenti.

Questo è quanto riportato da BBC Sport: "Diverse fonti hanno informato BBC Sport questa settimana che Newey ha dichiarato, durante la riunione di mercoledì della Commissione F1 (l'organo di governo che comprende tutti i team, oltre alla F1 e alla FIA), che il motore Honda non riusciva a recuperare energia nemmeno al limite inferiore di 250 kW, per non parlare del limite superiore di 350 kW, che entra in vigore in determinate circostanze con i complessi regolamenti.

"L'affidabilità era così bassa che, all'inizio dell'ultimo giorno di test, Honda aveva una sola batteria e ha deciso di limitare i test a brevi stint. Una dichiarazione indicava che ciò era necessario per consentire l'analisi dei dati tra i test, ma alla fine Lance Stroll ha completato solo sei giri in tutta la giornata.

"I problemi al motore rendono difficile valutare la vettura. Non c'è dubbio che fosse lenta in curva, ma la Honda sta andando così male che il team ha difficoltà a individuare il punto di forza della vettura e, quindi, come migliorarla.

"A ciò si aggiunge il fatto che il primo cambio interno di Aston Martin (acquistato in precedenza) non comunica correttamente con il motore e continua a comportarsi in modo irregolare, rendendo la vita ancora più difficile ai piloti", hanno riferito.

¿Cuál motor usará cada equipo de la F1 2026?

La máxima categoría del automovilismo es una competencia de pilotos, pero también de ingeniería, tecnología y desarrollo industrial llevado a la máxima potencia con el impulso de millones de dólares.

Sin embargo, existen algunas diferencias importantes entre los equipos por estructura, empresas detrás de ellos o legado dentro del automovilismo en otras categorías.

Por lo tanto, escuderías más pequeñas como Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, recurren a otras escuderías para compartir el motor, caja de cambios y otras piezas bajo directivas muy estrictas de la FIA.

GPFans te presenta la lista con la información del motor que usarán los monoplazas de la parrilla del Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

¿Quién hace los motores de cada equipo de Fórmula 1 en 2026? Fabricante de motor Equipos Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls Honda Aston Martin Audi Audi

