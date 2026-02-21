Aston Martin è riuscita a completare solo sei giri nell'ultimo giorno di test pre-stagionali in Bahrain prima che Lance Stroll decidesse di terminare la sessione.

Il partner di Honda per la power unit di Formula 1 ha spiegato venerdì mattina di essere stato costretto a modificare il piano di test all'ultimo minuto, peggiorando ulteriormente le prospettive per il 2026. Il team di Silverstone nutriva grandi aspettative per i preparativi per il 2026, con il guru del design di F1 Adrian Newey a bordo come Managing Technical Partner e il nuovo team principal.

[Link all'articolo su Aston Martin: Il guru del design di F1 Adrian Newey a bordo come Managing Technical Partner e il nuovo team principal] Tuttavia, dopo essere arrivati ​​in ritardo allo shakedown di Barcellona del mese scorso, le difficoltà durante i test pre-stagionali sono diventate evidenti in Bahrain quando Fernando Alonso e Stroll hanno mostrato un'immagine piuttosto scoraggiante della loro nuova monoposto. Proprio quando Newey pensava che la situazione non potesse peggiorare ulteriormente, Alonso è rimasto bloccato in pista durante il suo ultimo run di giovedì, aggiungendo ulteriori dubbi sulla prima power unit nata dalla collaborazione con Honda.

Dopo non essere riuscito a scendere in pista durante la prima ora della sessione di venerdì mattina, Honda ha rilasciato una dichiarazione: "Il nostro ultimo giro con Fernando Alonso ieri ha rivelato un problema alla batteria che ha influenzato il nostro programma di test con l'Aston Martin Aramco F1 Team. Da allora abbiamo condotto simulazioni sul banco prova dell'HRC Sakura. A causa di questo e della carenza di pezzi di ricambio per la power unit, abbiamo limitato il programma odierno a brevi run".

Ci sono volute tre ore e 45 minuti prima che Stroll riuscisse finalmente a lasciare il box in Bahrain. In seguito all'annuncio di Honda, l'ambasciatore Aston Martin Pedro de la Rosa ha fornito ulteriori informazioni in un'intervista a Sky Sports F1, mentre il team era ancora assente dall'ultima sessione mattutina.

Ha spiegato: "Ieri abbiamo avuto problemi alla batteria della vettura di Fernando Alonso. La Honda sta effettuando dei test. A causa di questo e della mancanza di pezzi di ricambio, oggi effettueremo solo brevi run limitati, separati da intervalli di mezz'ora, per analizzare i dati e testare le regolazioni. Non ci saranno giri lunghi. Non siamo dove volevamo essere; abbiamo completato pochi giri, ma stiamo raccogliendo molte informazioni per l'Australia. C'è ancora molto lavoro da fare dietro le quinte, ma ora abbiamo una direzione. È una sessione lunga e abbiamo una missione da compiere".

Sebbene fosse stato annunciato che i run sarebbero stati limitati, Stroll non è sceso in pista con la sua nuova AMR26 fino agli ultimi 16 minuti della sessione di venerdì mattina e, dopo diversi passaggi ai box, è riuscito a completare solo due giri nell'intero periodo di quattro ore. Il team non si aspettava grandi novità nell'ultimo giorno di test, ma anche nella sessione pomeridiana la prestazione di Stroll è stata deludente.

Il pilota 27enne è riuscito a completare solo altri quattro giri prima che l'Aston Martin decidesse di interrompere i test, nonostante mancassero due ore e 20 minuti, completando in totale solo sei giri nella giornata.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

