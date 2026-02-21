close global

Lewis Hamilton and Max Verstappen having a giggle at Wednesday's press conference in Bahrain

Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere

Gianluca Cosentino
GPFans presenta un riassunto di tutto ciò che è accaduto nei test pre-stagionali di F1 2026.

Charles Leclerc della Ferrari ha dominato l'ultima giornata di test pre-stagionali di F1 2026 in Bahrain, battendo i migliori tempi di quasi un secondo. Durante l'ultima ora sul circuito di Sakhir, ha registrato l'incredibile tempo di 1:31.992, il più veloce dell'intera sessione.

Il campione del mondo Lando Norris è arrivato secondo, a quasi nove decimi di secondo da Leclerc sulla sua McLaren, mentre il quattro volte campione Max Verstappen ha completato il podio. La Mercedes non ha avuto una giornata facile: la sessione di Kimi Antonelli è stata interrotta con oltre 90 minuti di anticipo a causa di un guasto alla sua W16, e George Russell ha ottenuto solo un tempo che lo ha portato al quarto posto nel pomeriggio.

Arvid Lindblad, al volante della vettura Racing Bulls, ha completato ben 165 giri, il numero più alto della giornata e di tutti i giorni di test al Circuito Internazionale del Bahrain. Nel frattempo, l'Aston Martin è riuscita a malapena a partecipare all'ultima sessione, a seguito di una dichiarazione di Honda, il produttore del suo propulsore, che ha segnalato un problema alla batteria e annunciato un numero limitato di giri per la giornata.

Lance Stroll ha completato solo sei giri senza stabilire un tempo, non certo un inizio di stagione ideale. L'incidente di Antonelli è stato l'unico segnale di stop inaspettato del terzo giorno, consentendo agli altri team di ottimizzare i propri tempi sul giro in vista del Gran Premio d'Australia.

Risultati dei test pre-stagionali di F1: terzo giorno
Posizione Pilota Team Tempo Giri completati
1Charles LeclercFerrari1:31.992132 giri
2Lando NorrisMcLaren1:32.87147 giri
3Max VerstappenRed Bull1:33.10965 giri
4George RussellMercedes1:33.19782 giri
5Pierre GaslyAlpine1:33.421118 giri
6Oliver BearmanHaas1:33.48788 giri
7Gabriel BortoletoAudi1:33.75571 giri
8Kimi AntonelliMercedes1:33.91649 giri
9Arvid LindbladRacing Bulls1:34.149165 giri
10Carlos SainzWilliams1:34.342141 giri
11Oscar PiastriMcLaren1:34.35266 giri
12Esteban OconHaas1:34.49482 giri
13Isack HadjarRed Bull1:34.51159 giri
14Valtteri BottasCadillac1:35.29038 giri
15Nico HulkenbergAudi1:36.01964 giri
16Sergio PerezCadillac1:40.84261 giri
17Lance StrollAston MartinNO TEMPO6 giri

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

