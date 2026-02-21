Tutto quello che è successo nei test di F1 del 2026: tempos, incidenti e tutto quello che c'è da sapere

GPFans presenta un riassunto di tutto ciò che è accaduto nei test pre-stagionali di F1 2026.

Charles Leclerc della Ferrari ha dominato l'ultima giornata di test pre-stagionali di F1 2026 in Bahrain, battendo i migliori tempi di quasi un secondo. Durante l'ultima ora sul circuito di Sakhir, ha registrato l'incredibile tempo di 1:31.992, il più veloce dell'intera sessione.

Il campione del mondo Lando Norris è arrivato secondo, a quasi nove decimi di secondo da Leclerc sulla sua McLaren, mentre il quattro volte campione Max Verstappen ha completato il podio. La Mercedes non ha avuto una giornata facile: la sessione di Kimi Antonelli è stata interrotta con oltre 90 minuti di anticipo a causa di un guasto alla sua W16, e George Russell ha ottenuto solo un tempo che lo ha portato al quarto posto nel pomeriggio.

Arvid Lindblad, al volante della vettura Racing Bulls, ha completato ben 165 giri, il numero più alto della giornata e di tutti i giorni di test al Circuito Internazionale del Bahrain. Nel frattempo, l'Aston Martin è riuscita a malapena a partecipare all'ultima sessione, a seguito di una dichiarazione di Honda, il produttore del suo propulsore, che ha segnalato un problema alla batteria e annunciato un numero limitato di giri per la giornata.

Lance Stroll ha completato solo sei giri senza stabilire un tempo, non certo un inizio di stagione ideale. L'incidente di Antonelli è stato l'unico segnale di stop inaspettato del terzo giorno, consentendo agli altri team di ottimizzare i propri tempi sul giro in vista del Gran Premio d'Australia.

Risultati dei test pre-stagionali di F1: terzo giorno Posizione Pilota Team Tempo Giri completati 1 Charles Leclerc Ferrari 1:31.992 132 giri 2 Lando Norris McLaren 1:32.871 47 giri 3 Max Verstappen Red Bull 1:33.109 65 giri 4 George Russell Mercedes 1:33.197 82 giri 5 Pierre Gasly Alpine 1:33.421 118 giri 6 Oliver Bearman Haas 1:33.487 88 giri 7 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.755 71 giri 8 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.916 49 giri 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.149 165 giri 10 Carlos Sainz Williams 1:34.342 141 giri 11 Oscar Piastri McLaren 1:34.352 66 giri 12 Esteban Ocon Haas 1:34.494 82 giri 13 Isack Hadjar Red Bull 1:34.511 59 giri 14 Valtteri Bottas Cadillac 1:35.290 38 giri 15 Nico Hulkenberg Audi 1:36.019 64 giri 16 Sergio Perez Cadillac 1:40.842 61 giri 17 Lance Stroll Aston Martin NO TEMPO 6 giri

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

