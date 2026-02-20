CONFERMATO: la Ferrari è MIGLIORE della McLaren prima dell'inizio della stagione

Andrea Stella, team principal della McLaren, ha presentato la sua prima valutazione dopo i test invernali di Barcellona e Bahrain, con buone notizie per Franco Colapinto.

Sebbene il team britannico sia ottimista sulla sua preparazione, il direttore della McLaren sottolinea che Ferrari e Mercedes, con il motore che Alpine utilizzerà sulla vettura del pilota argentino, stanno attualmente dettando il ritmo. I dati delle simulazioni di gara indicano che i loro rivali hanno un leggero vantaggio sul team di Woking.

I risultati delle sessioni di test hanno dato origine a numerose analisi. Stella afferma senza mezzi termini: "In termini di velocità di gara, Ferrari e Mercedes sono molto competitive". Sottolinea in particolare le prestazioni di Lewis Hamilton su Ferrari e Kimi Antonelli su Mercedes. Le simulazioni hanno mostrato un livello di prestazioni molto elevato da parte di entrambi i team.

Durante le giornate di test, i tempi di ciascun pilota sono stati monitorati meticolosamente. In diverse situazioni, la McLaren non è riuscita a ottenere i tempi migliori. Stella sottolinea che questi dati dipingono un quadro chiaro della situazione attuale in griglia: "Nelle simulazioni di Hamilton, Antonelli e Oscar Piastri, i primi due sono stati più veloci di noi". Nonostante ciò, l'affidabilità della nuova vettura dà fiducia al team.

Sebbene la velocità complessiva della concorrenza sembri al momento superiore, la McLaren è soddisfatta dei progressi compiuti durante la stagione invernale. L'inizio è stato intenso, ma sono riusciti a progredire notevolmente. "I primi giorni a Barcellona sono stati impegnativi per mettere tutto a punto, ma dal terzo giorno in poi, e durante i test in Bahrain, abbiamo ricevuto segnali molto incoraggianti", afferma Stella. È pienamente fiducioso che abbiano una buona base per iniziare la stagione.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

