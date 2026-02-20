VOTA: Chi ha più probabilità di ritirarsi: Lewis Hamilton o Fernando Alonso?

Con i rispettivi team di Formula 1 in difficoltà, si profila la possibilità di perdere uno, o addirittura entrambi, dei leggendari piloti Fernando Alonso e Lewis Hamilton prima della fine della stagione 2026.

Entrambi hanno lasciato il segno in questo sport e i loro team affrontano sfide che potrebbero cambiare il futuro della griglia di partenza. Entrambi sono vere e proprie icone della F1. Hamilton è il pilota di maggior successo della storia, mentre Alonso vanta due campionati del mondo, 32 vittorie in Gran Premi e detiene il record per il maggior numero di partenze.

La loro capacità di rimanere al vertice è davvero eccezionale. La loro impressionante longevità si riflette nel fatto che Hamilton inizierà la sua ventesima stagione nel 2026 e Alonso la ventitreesima. Tuttavia, c'è incertezza, poiché entrambi vedranno i loro contratti scadere alla fine della stagione, senza alcuna garanzia di continuare oltre quell'anno.

I tre anni e mezzo di vantaggio di Alonso su Hamilton ci portano a credere che potrebbe essere lui il primo ad appendere i guanti al chiodo. Alonso compirà 45 anni alla fine del 2026 e ha già dichiarato che si ritirerà a fine stagione se Aston Martin gli fornirà una vettura in grado di lottare per vittorie e podi.

Tuttavia, se la squadra dovesse rimanere in lizza per le posizioni di centro classifica, Alonso ha dichiarato che gli sarebbe difficile lasciare lo sport così presto e che, in tal caso, potrebbe firmare un altro contratto. Durante i test pre-stagionali, Lance Stroll ha avvertito che l'Aston Martin era a quattro secondi dal leader, suggerendo che questa opzione sta diventando sempre più plausibile per la stella spagnola.

Mentre le ottime prestazioni di Alonso gli consentono di controllare il proprio destino, il futuro di Hamilton è molto più incerto. Negli ultimi tre anni, Alonso ha nettamente superato il compagno di squadra Stroll, a differenza di Hamilton, che è riuscito a battere solo un compagno di squadra nelle ultime quattro stagioni.

Nel 2025, Hamilton ha subito la sua peggiore sconfitta contro un compagno di squadra, quando Charles Leclerc ha concluso a 86 punti da lui nel campionato piloti. Nella sua prima stagione con la scuderia di Maranello, Hamilton non è riuscito a salire sul podio in una sola gara, mentre Leclerc ha ottenuto sette podi con la stessa vettura.

La stagione 2026 si presenta come il momento chiave per Hamilton per dimostrare che la scorsa stagione è stata solo una fase difficile. Dovrà dimostrare di essere ancora in grado di competere con piloti come Leclerc, Lando Norris, George Russell e Max Verstappen, a patto che tutti abbiano vetture in grado di vincere gare.

Se la Ferrari crede di poter ottenere prestazioni simili con un pilota più giovane a un costo molto inferiore, come nel caso di Oliver Bearman, perché mai dovrebbe offrire ad Hamilton un nuovo contratto per il 2027 e oltre? Sebbene non avere un contratto con la Ferrari non significhi necessariamente la fine per il britannico, dato che potrebbe firmare con un altro team, questo scenario evidenzia l'importanza cruciale della prossima stagione per la sua carriera.

Le prestazioni delle vetture Aston Martin e Ferrari nel 2026 saranno cruciali per determinare se vedremo ancora le leggende Alonso e Hamilton in F1 nel 2027.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

