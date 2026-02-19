La Ferrari esplode alla FIA per colpa della Mercedes

La Ferrari ha rivolto parole dure alla FIA per la controversia sul motore Mercedes che Kimi Antonelli utilizzerà nel 2026.

Il team principal Fred Vasseur ha condiviso la sua posizione riguardo alla power unit che stanno sviluppando a Brackley, che condivideranno con team come McLaren e Williams.

Ecco cosa ha affermato in dichiarazioni pubblicate da FormulaPassion: "Con una modifica regolamentare così complessa, che influisce sul consumo di energia, sul telaio, sull'aerodinamica, sul motore, sulla batteria e sul carburante, è inevitabile che sorgano incertezze.

"Non possiamo avere tutti la stessa interpretazione del regolamento, né quella della FIA." Quindi non mi sorprende che vengano sollevate queste questioni. Ma credo nella buona fede della Mercedes, ad esempio. Ognuno ha la propria interpretazione e difende il proprio progetto e la propria squadra. Ma è necessaria una rapida precisazione.

"Se affrontiamo la prima gara con diverse interpretazioni del regolamento, avremo inevitabilmente differenze di prestazioni, e questo non è positivo per lo sport. Penso che sia più facile ridurre il rapporto di compressione che aumentarlo. Tecnicamente, ci sono sempre delle soluzioni.

"Ne stiamo discutendo da mesi, ma è un po' imbarazzante che, a due settimane dal primo Gran Premio, chiediamo ancora chiarimenti. Non fa bene né alle prestazioni né all'ambiente in generale", ha osservato.

Perché il motore Mercedes è illegale?

Il rapporto di compressione nel motore a combustione interna dovrà essere di 16:1 a partire dalla prossima stagione. Tuttavia, voci di corridoio suggeriscono che, nel caso della Mercedes, il valore potrebbe raggiungere 18:1 una volta che il motore avrà raggiunto la temperatura di esercizio ottimale.

Attualmente, il regolamento prevede che la FIA verifichi il rapporto a temperatura ambiente, il che si traduce in un valore di 16:1 per la Mercedes. Tuttavia, poiché un rapporto di compressione più elevato produce un aumento di potenza, Audi, Ferrari e Honda hanno richiesto che rimanga sempre a 16:1, anche a motore caldo.

Nel frattempo, si vocifera che la Red Bull Ford stia sviluppando una propria soluzione a questo problema. La FIA ha tenuto diversi incontri con i vari produttori di motori di Formula 1 per affrontare la questione. Tutto ciò ha provocato forti reazioni da parte della Mercedes.

"Il nostro motore è legale. La FIA lo ha già confermato. Rispettiamo tutti i regolamenti senza eccezioni", ha commentato il team principal Toto Wolff, secondo De Telegraaf. "Sembra che si siano svolti incontri segreti e siano state inviate comunicazioni riguardanti il ​​nostro motore. Assicuratevi che i vostri affari siano in ordine."

Inoltre, si dice che il boss della Mercedes-Benz, Ola Källenius, stia supportando queste dichiarazioni e addirittura minacciando azioni legali se il propulsore venisse dichiarato illegale.

