Perché Verstappen e Hamilton ODIANO il nuovo motore F1 del 2026?

Numerosi nuovi regolamenti entreranno in vigore in F1 nel 2026 e noi di GPFans vi spieghiamo tutto, così non vi chiederete perché piloti come Sergio Pérez, Max Verstappen e Lewis Hamilton si siano lamentati così veementemente.

Le nuove regole aerodinamiche possono essere complesse e, insieme all'arrivo di nuove power unit, il numero di termini tecnici specifici della F1 aumenterà vertiginosamente. Tuttavia, alcuni elementi un tempo comuni, come il DRS e l'MGU-H, appartengono ormai al passato.

I nuovi propulsori rimangono un V6 ibrido turbocompresso da 1,6 litri, come lo sono stati dal 2014, ma in queste versioni del 2026, l'importanza della loro potenza elettrica è triplicata. Ciò ha portato all'eliminazione dell'MGU-H da questi sistemi.

L'unità motore-generatore (MGU-H) faceva parte dei propulsori ibridi dal 2014. La sua funzione era quella di convertire l'energia termica dei gas di scarico in elettricità e regolare la velocità del turbocompressore.

Agiva anche come generatore per ricaricare la batteria del sistema, contribuendo contemporaneamente a ridurre il turbo lag funzionando come motore per azionare la turbina. Funzionava in combinazione con il Motor Generator Kinetic (MGU-K), che recuperava energia in frenata.

I nuovi propulsori 2026 incorporano solo l'MGU-K, sebbene ora sia molto più potente, consentendo la definitiva eliminazione dell'MGU-H.

Il campione in carica Lando Norris ha recentemente sottolineato durante i test pre-stagionali che le nuove monoposto di F1 soffrono notevolmente di turbo lag, evocando l'era della F1 degli anni '80.

Inoltre, durante la pausa estiva si è discusso molto delle difficoltà nell'avviamento delle nuove monoposto e nell'ottenere una buona partenza nei Gran Premi. Senza l'MGU-H (Motor Engine Unit for Hypers), i nuovi turbocompressori impiegano più tempo per raggiungere la loro velocità di funzionamento ottimale.

L'MGU-H si è rivelato un componente molto costoso da produrre e manutenere durante tutta la stagione, senza fornire un aumento significativo della potenza. Inoltre, questa tecnologia non è adatta alle auto ibride stradali. Mercedes l'ha testata sul suo modello AMG, ma ha concluso che non era adatta a un veicolo convenzionale, rendendola un'innovazione esclusiva del motorsport.

Lo sviluppo di versioni migliorate dell'MGU-K, insieme a una maggiore responsabilità del pilota nella gestione della batteria, consente al sistema di recupero dell'energia (ERS) di ricaricare la batteria con il doppio dell'energia al giro rispetto al 2025. Tuttavia, questo costringe i piloti a utilizzare più spesso la tecnica del lift-and-coast, anche durante un singolo giro di qualifica. Inoltre, la FIA potrebbe modificare la procedura di partenza nei Gran Premi, poiché i nuovi turbocompressori richiedono più tempo per raggiungere la velocità necessaria.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

