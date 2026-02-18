La F1 pubblica la foto UFFICIALE del pilota con Antonelli per il 2026 e i fan segnalano difetti

La Formula 1 ha svelato l'immagine ufficiale per la stagione 2026, anticipando l'inizio della nuova campagna nonostante i ritocchi evidenti in Photoshop non abbiano convinto i tifosi sui social network.

I piloti e le scuderie si sono riuniti a Bahrain questa settimana per le ultime sessioni di test pre-stagionali, in vista del Gran Premio d’Australia che aprirà il prossimo mese.

Quest’anno, con l’ingresso di Cadillac nella griglia – la prima volta dal 2016 in cui la F1 conta più di 10 team – i 22 piloti hanno posato insieme in un clima di rilassatezza che richiama lo spirito della popolare serie Netflix "Drive to Survive".

Nell’immagine, pubblicata su X all’inizio di questa settimana, Lewis Hamilton guida la composizione, affiancato da Lando Norris e dal trofeo del campionato piloti. Tra i protagonisti, il giovane Arvid Lindblad compare accanto a veterani di grande esperienza come Sergio Pérez, Nico Hulkenberg e Charles Leclerc. Tuttavia, numerosi commenti emersi sui social mettono in dubbio l’autenticità dello scatto, insinuando che non tutti i piloti fossero presenti al momento della foto e che alcuni dettagli siano stati aggiunti digitalmente.

Alcuni utenti hanno ironizzato sul fatto che il primo piano sia stato pesantemente ritoccato, domandandosi se sia stato necessario “aggiungere” i piloti tramite Photoshop. Le critiche non si sono fermate su questo: anche lo sfondo è stato giudicato scarsamente curato, con un ambiente caratterizzato da elementi banali come ventilatori a soffitto e tubazioni grigie, che hanno contribuito a rendere l’immagine meno affascinante.

Quanti nuovi piloti debutteranno nella stagione F1 del 2026?

Dopo una stagione 2025 in cui quattro piloti hanno fatto il loro esordio ufficiale – oltre a Liam Lawson e Ollie Bearman, che non hanno corso per l'intero campionato – la campagna 2026 presenta ben pochi novizi. Il pilota italo-svedese Arvid Lindblad è l’unico vero esordiente, mentre Franco Colapinto, che ha partecipato parzialmente alle stagioni 2024 e 2025 con Williams e Alpine, rappresenta l’unico altro caso di concorrente non ancora titolare. Nel frattempo, veterani come Pérez e Valtteri Bottas fanno il loro ritorno dopo una pausa, portando con sé una storia di successi che conta complessivamente sedici vittorie in Gran Premi.

Nonostante la presenza limitata di nuovi nomi, sono già in vista giovani talenti desiderosi di farsi notare durante il secondo anno di competizione. Tra questi, Isack Hadjar ambisce a dimostrare di avere le qualità necessarie per far parte di un team vincente, affiancandosi al tetracampeone Max Verstappen. Anche Kimi Antonelli potrebbe emergere come protagonista nella corsa al campionato nella sua stagione di secondo anno, con una Mercedes che si preannuncia come la squadra da battere in un contesto rivoluzionato dalle nuove normative.

