Alonso DOPPIO ingegnere di gara per il 2026: Hamilton ancora senza

Qual è la probabilità che Fernando Alonso abbia un magnete sul frigorifero con la scritta “due teste pensano meglio di una”? La recente ristrutturazione del suo team di ingegneri di gara fa pensare che il pilota si identifichi davvero con questo motto, ben oltre una semplice trovata decorativa.

La maggior parte dei piloti si accontenta di un unico ingegnere di gara per ogni Gran Premio, ma dal prossimo campionato del 2026 Alonso potrà contare su un secondo specialista, che lavorerà fianco a fianco con Andrew Vizard nel garage. Per maggiori dettagli, consulta Alonso's side of the garage.

Chris Conin, che ha collaborato con Alonso nel 2023 e 2024, assumerà il ruolo di ingegnere capo di gara, nell’ambito della ristrutturazione messa in atto da Aston Martin per rinnovare il proprio organico.

Ma cosa proporranno Conin e Vizard? Potrebbero, forse, cercare di impartire qualche ordine scherzoso ad Alonso, come in uno sketch alla “Get Out of My Ear” di Ant & Dec? Assolutamente no.

Aston Martin sta riproponendo il modello vincente della Red Bull. L’ingresso di Gianpiero Lambiase, responsabile delle operazioni in pista dell’intero team e anche incaricato di supervisionare la vettura di Max Verstappen, rappresenta un notevole potenziamento per il comparto tecnico.

In questo contesto, Cronin diventerà l’ingegnere capo in pista di Aston Martin, responsabile anche della monoposto di Alonso, con Vizard che lavorerà direttamente sotto la sua supervisione.

La nuova struttura si estende anche al team Stroll, dove Gary Gannon assumerà il ruolo di ingegnere principale di gara, seguito nella catena di comando da Stephen Glass.

Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"

Hamilton rimane senza ingegnere di gara in F1

Mentre in Aston Martin ogni pilota beneficia del supporto di due ingegneri di gara, Lewis Hamilton si trova a dover fare i conti con la mancanza di un responsabile a tempo pieno – sì, è proprio così. Riccardo Adami ha lasciato il suo incarico a gennaio e, da allora, il pilota è rimasto privo del consueto braccio destro durante le prove pre-stagionali disputate a Barcellona e Bahrein.

Durante questi test Hamilton è stato affiancato da Bryan Bozzi, l’ingegnere di gara di Charles Leclerc, e si parla del fatto che Carlo Santi, ex collaboratore di Kimi Raikkonen, sia stato provvisoriamente incaricato per le prime gare del campionato.

Inoltre, si ipotizza che Cedric Michel-Grosjean, ex capo ingegnere delle prestazioni in pista di McLaren, potrebbe approdare alla Ferrari, anche se il team non ha ancora confermato se farà parte del gruppo tecnico di Hamilton nel 2026. Il suo profilo LinkedIn attesta che ha lasciato McLaren a dicembre e che, da gennaio, si trova in una pausa professionale, indicata come “Trasloco”.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato