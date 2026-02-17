ULTIMA ORA: Mercedes ammette un PASSO INDIETRO per la F1 2026

Kimi Antonelli e la Mercedes avrebbero subito un significativo calo nelle prestazioni del motore.

George Russell ha affermato che la Mercedes potrebbe aver perso terreno nel primo test pre-stagionale ufficiale in Bahrain. Dopo la sessione di test a Barcellona il mese scorso, dove le Frecce d'Argento hanno fatto notizia, il pilota britannico ha avvertito che, in termini di affidabilità e prestazioni, la vettura sembra essere regredita.

Alcuni nel paddock stanno accogliendo le sue dichiarazioni con scetticismo, poiché si sospetta che la Mercedes stia nascondendo il suo vero potenziale questa settimana. Sia Max Verstappen che Charles Leclerc hanno pubblicamente lasciato intendere che il team stia trattenendo parte della sua velocità; Verstappen suggerisce addirittura che il team abbia circa 20 cavalli ancora da sfruttare.

Dopo la sessione di questo fine settimana, Russell ha dichiarato alla stampa: "Barcellona si è dimostrata molto solida, superando persino le nostre aspettative in termini di affidabilità e prestazioni. In Bahrain, siamo regrediti sotto entrambi gli aspetti".

Il team è stato colpito dai primi problemi tecnici significativi dell'anno, con la vettura di Kimi Antonelli in difficoltà sia mercoledì che giovedì.

Russell ha continuato: "Questo test è stato un campanello d'allarme. Si è parlato molto durante l'inverno della Mercedes e della nostra power unit, ma erano tutte pure speculazioni, perché nessuno aveva certezze".

Ha aggiunto: "La realtà è che la Red Bull ha iniziato forte a Barcellona ed era ben davanti ai suoi rivali, a noi, alla Ferrari e a tutti gli altri. Qui, nel primo giorno in Bahrain, hanno dimostrato ancora una volta la loro forza, riaffermandosi come la squadra da battere".

"È chiaro che con tre giorni di test sullo stesso circuito, si possono fare miglioramenti. Tuttavia, in vista del primo Gran Premio a Melbourne, con tre sessioni di prove libere e tre ore di qualifiche, la Red Bull si sta preparando a essere la squadra di punta. Abbiamo molto lavoro da fare per raggiungere quel livello".

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

