UFFICIALE: la F1 decide il FUTURO di due circuiti STORICI
Fernando Alonso e Carlos Sainz resteranno scossi dall'annuncio del Gran Premio di Barcellona e dal loro futuro nel calendario di Formula 1. La gara, infatti, è confermata fino al 2032 grazie a un nuovo accordo che ne consolida la presenza nel programma mondiale, pur alternandosi alla storica corsa belga.
Questo sviluppo garantisce alla città catalana un ruolo importante nel palcoscenico della F1, mantenendo viva la tradizione e la passione di tifosi e addetti ai lavori. L'arrivo della corsa a Madrid e la scadenza del precedente contratto con Barcellona avevano alimentato dei dubbi sul futuro del circuito spagnolo.
Negli ultimi anni, Bahrein si era affermata come sede ufficiale dei test, ospitando prestazioni di altissimo livello, mentre il Circuit de Barcelona-Catalunya aveva sempre avuto un posto d'onore nel calendario. Oggi, il circuito continuerà a far parte della Formula 1 sino al 2032, ospitando la gara esclusivamente nelle stagioni 2026, 2028, 2030 e 2032; negli anni intermedi, l’azione si sposterà a Spa-Francorchamps, che agirà come sede alternativa.
Il circuito belga, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 2031, ospiterà le competizioni nel 2026, 2027, 2029 e 2031. Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, ha commentato: "Barcellona è una città straordinaria e i tifosi di Formula 1 ci accolgono sempre con grande passione. Sono lieto di sapere che continueremo a competere per molti anni al Circuit de Barcelona-Catalunya."
Quale motore utilizzerà ogni team di F1 nel 2026?
L'apice del motorsport è una competizione tra piloti, ma anche tra ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale spinti al limite con il supporto di milioni di dollari.
Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i team, dovute alla loro struttura, alle aziende che li sostengono o alla loro esperienza in altre categorie del motorsport.
Pertanto, team più piccoli come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, si affidano ad altri team per condividere motori, cambi e altri componenti, nel rispetto delle rigide linee guida della FIA.
GPFans presenta l'elenco con le informazioni sui motori che saranno utilizzati dalle monoposto in griglia per il 2026 Formula 1 World Championship.
|Costruttore di motori
|Team
|Mercedes
|Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
|Ferrari
|Ferrari, Haas, Cadillac
|RBPT Ford
|Red Bull, Racing Bulls
|Honda
|Aston Martin
|Audi
|Audi
