close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Spa

UFFICIALE: la F1 decide il FUTURO di due circuiti STORICI

UFFICIALE: la F1 decide il FUTURO di due circuiti STORICI

Gianluca Cosentino
Spa

Fernando Alonso e Carlos Sainz resteranno scossi dall'annuncio del Gran Premio di Barcellona e dal loro futuro nel calendario di Formula 1. La gara, infatti, è confermata fino al 2032 grazie a un nuovo accordo che ne consolida la presenza nel programma mondiale, pur alternandosi alla storica corsa belga.

Questo sviluppo garantisce alla città catalana un ruolo importante nel palcoscenico della F1, mantenendo viva la tradizione e la passione di tifosi e addetti ai lavori. L'arrivo della corsa a Madrid e la scadenza del precedente contratto con Barcellona avevano alimentato dei dubbi sul futuro del circuito spagnolo.

Negli ultimi anni, Bahrein si era affermata come sede ufficiale dei test, ospitando prestazioni di altissimo livello, mentre il Circuit de Barcelona-Catalunya aveva sempre avuto un posto d'onore nel calendario. Oggi, il circuito continuerà a far parte della Formula 1 sino al 2032, ospitando la gara esclusivamente nelle stagioni 2026, 2028, 2030 e 2032; negli anni intermedi, l’azione si sposterà a Spa-Francorchamps, che agirà come sede alternativa.

Il circuito belga, che ha sottoscritto un contratto valido fino al 2031, ospiterà le competizioni nel 2026, 2027, 2029 e 2031. Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, ha commentato: "Barcellona è una città straordinaria e i tifosi di Formula 1 ci accolgono sempre con grande passione. Sono lieto di sapere che continueremo a competere per molti anni al Circuit de Barcelona-Catalunya."

Correlato: SORPRESA: SCONFITTA della Ferrari contro una squadra inaspettata

Quale motore utilizzerà ogni team di F1 nel 2026?

L'apice del motorsport è una competizione tra piloti, ma anche tra ingegneria, tecnologia e sviluppo industriale spinti al limite con il supporto di milioni di dollari.

Tuttavia, ci sono alcune differenze importanti tra i team, dovute alla loro struttura, alle aziende che li sostengono o alla loro esperienza in altre categorie del motorsport.

Pertanto, team più piccoli come Cadillac con Ferrari, Haas o Williams con Mercedes, si affidano ad altri team per condividere motori, cambi e altri componenti, nel rispetto delle rigide linee guida della FIA.

GPFans presenta l'elenco con le informazioni sui motori che saranno utilizzati dalle monoposto in griglia per il 2026 Formula 1 World Championship.

Chi produce i motori per ogni team di Formula 1 nel 2026?
Costruttore di motori Team
Mercedes Mercedes, McLaren, Williams, Alpine
Ferrari Ferrari, Haas, Cadillac
RBPT Ford Red Bull, Racing Bulls
Honda Aston Martin
Audi Audi

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

UFFICIALE: la F1 decide il FUTURO di due circuiti STORICI
F1 2026

UFFICIALE: la F1 decide il FUTURO di due circuiti STORICI

  • Ieri 17:20
Hamilton rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari
Formula 1

Hamilton rompe il silenzio sul suo addio alla Ferrari

  • Ieri 20:08
La Ferrari si schiera con Verstappen CONTRO la FIA!
Formula 1

La Ferrari si schiera con Verstappen CONTRO la FIA!

  • Ieri 19:59
La relazione tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian è messa in discussione da un rivale della F1.
Formula 1

La relazione tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian è messa in discussione da un rivale della F1.

  • Ieri 19:48
SORPRESA: SCONFITTA della Ferrari contro una squadra inaspettata
Ferrari

SORPRESA: SCONFITTA della Ferrari contro una squadra inaspettata

  • Ieri 16:17
Toto Wolff domina la guerra dei motori della FIA
Mercedes

Toto Wolff domina la guerra dei motori della FIA

  • 15 febbraio 2026 18:00
Più notizie

Molto letto

Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1

Ecco come Hamilton ha BLOCCATO la carriera di Checo in F1

  • 1 febbraio
 Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026

Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026

  • 4 febbraio
 Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore

Antonelli Notizie Oggi: Colpo alla Ferrari: hanno ricevuto la notizia migliore

  • 4 febbraio
 Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo

Il GRANDE CAMBIAMENTO che dà ad Hamilton l'opportunità di lottare per l'ottavo titolo

  • 13 febbraio
 La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1

La Ferrari annuncia l'aggiornamento della FIA sulla controversia sui motori di F1

  • 1 febbraio
 Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes

Ferrari Notizie Oggi: Lewis Hamilton, RAPINATO da Checo Pérez: Mette in allerta la Mercedes

  • 4 febbraio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play