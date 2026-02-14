Ferrari, Mercedes e TUTTO quello che è successo ai test di F1 del 2026 in Bahrain
Ferrari, Mercedes e TUTTO quello che è successo ai test di F1 del 2026 in Bahrain
GPFans presenta un riepilogo di tutto ciò che è accaduto nell'ultimo giorno di test in Bahrain, in vista dell'inizio del Campionato del Mondo di Formula 1 2026.
L'ultimo giorno di test pre-stagionali al Bahrain International Circuit si è concluso bruscamente con l'esposizione della bandiera rossa a seguito di un incidente inaspettato che ha coinvolto Lewis Hamilton, sette volte campione di F1, fermatosi a metà pista.
Durante questo terzo giorno di test, Hamilton ha completato 150 giri e si è classificato terzo nella classifica di giornata. Tuttavia, un problema alla SF-26 ha causato l'interruzione dei controlli sul giro con 10 minuti di anticipo. La causa dell'incidente è ancora sconosciuta, sebbene altri team abbiano visto le loro sessioni abbreviate per consentire i controlli di sistema dopo l'esposizione della bandiera rossa.
Si ipotizza che Hamilton abbia intenzionalmente esaurito il carburante in modo che il suo team potesse analizzare la risposta della power unit. Nel frattempo, la Mercedes ha recuperato nel corso della giornata, piazzando Kimi Antonelli e George Russell rispettivamente in prima e seconda posizione, in un test il cui obiettivo era completare il maggior numero di giri possibile.
Venerdì ha segnato la fine di questo primo incontro di tre giorni in Bahrain e, sebbene la McLaren non abbia mostrato un ritmo eccezionale – con Oscar Piastri al quarto posto – il pilota australiano ha completato 153 giri, il massimo finora raggiunto in questa stagione.
Nella sessione mattutina, Valtteri Bottas ha causato l'unica bandiera rossa quando la sua Cadillac si è fermata a metà pista, sebbene sia riuscito a rientrare più tardi insieme a Sergio Pérez, che ha anche completato un numero considerevole di giri con la sua nuova squadra.
Risultati dei test di F1 in Bahrain: terzo giorno
|Posizione
|Pilota
|Team
|Tempo
|Giri completati
|1
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:33.669
|49 giri
|2
|George Russell
|Mercedes
|1:33.918
|78 giri
|3
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:34.209
|150 giri
|4
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:34.549
|153 giri
|5
|Max Verstappen
|Red Bull
|1:35.341
|61 giri
|6
|Isack Hadjar
|Rosso Bull
|1:35.610
|53 giri
|7
|Esteban Ocon
|Haas
|1:35.753
|68 giri
|8
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:35.806
|137 giri
|9
|Ollie Bearman
|Haas
|1:35.972
|70 giri
|10
|Nico Hulkenberg
|Audi
|1:36.290
|49 giri
|11
|Alex Albon
|Williams
|1:36.793
|71 giri
|12
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:36.808
|119 giri
|13
|Carlos Sainz
|Williams
|1:37.186
|68 giri
|14
|Sergio Pérez
|Cadillac
|1:37.365
|62 giri
|15
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:37.536
|60 giri
|16
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:38.165
|69 giri
|17
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1:38.772
|37 giri
Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?
Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
