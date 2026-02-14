close global

A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

Ferrari, Mercedes e TUTTO quello che è successo ai test di F1 del 2026 in Bahrain

Gianluca Cosentino
A Mercedes logo background with Norris, Antonelli and Leclerc edited in front of it

GPFans presenta un riepilogo di tutto ciò che è accaduto nell'ultimo giorno di test in Bahrain, in vista dell'inizio del Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

L'ultimo giorno di test pre-stagionali al Bahrain International Circuit si è concluso bruscamente con l'esposizione della bandiera rossa a seguito di un incidente inaspettato che ha coinvolto Lewis Hamilton, sette volte campione di F1, fermatosi a metà pista.

Durante questo terzo giorno di test, Hamilton ha completato 150 giri e si è classificato terzo nella classifica di giornata. Tuttavia, un problema alla SF-26 ha causato l'interruzione dei controlli sul giro con 10 minuti di anticipo. La causa dell'incidente è ancora sconosciuta, sebbene altri team abbiano visto le loro sessioni abbreviate per consentire i controlli di sistema dopo l'esposizione della bandiera rossa.

Si ipotizza che Hamilton abbia intenzionalmente esaurito il carburante in modo che il suo team potesse analizzare la risposta della power unit. Nel frattempo, la Mercedes ha recuperato nel corso della giornata, piazzando Kimi Antonelli e George Russell rispettivamente in prima e seconda posizione, in un test il cui obiettivo era completare il maggior numero di giri possibile.

Venerdì ha segnato la fine di questo primo incontro di tre giorni in Bahrain e, sebbene la McLaren non abbia mostrato un ritmo eccezionale – con Oscar Piastri al quarto posto – il pilota australiano ha completato 153 giri, il massimo finora raggiunto in questa stagione.

Nella sessione mattutina, Valtteri Bottas ha causato l'unica bandiera rossa quando la sua Cadillac si è fermata a metà pista, sebbene sia riuscito a rientrare più tardi insieme a Sergio Pérez, che ha anche completato un numero considerevole di giri con la sua nuova squadra.

Risultati dei test di F1 in Bahrain: terzo giorno

Risultati dei test pre-stagionali di F1: terzo giorno
Posizione Pilota Team Tempo Giri completati
1Kimi AntonelliMercedes1:33.66949 giri
2George RussellMercedes1:33.91878 giri
3Lewis HamiltonFerrari1:34.209150 giri
4Oscar PiastriMcLaren1:34.549153 giri
5Max VerstappenRed Bull1:35.34161 giri
6Isack HadjarRosso Bull1:35.61053 giri
7Esteban OconHaas1:35.75368 giri
8Franco ColapintoAlpine1:35.806137 giri
9Ollie BearmanHaas1:35.97270 giri
10Nico HulkenbergAudi1:36.29049 giri
11Alex AlbonWilliams1:36.79371 giri
12Liam LawsonRacing Bulls1:36.808119 giri
13Carlos SainzWilliams1:37.18668 giri
14Sergio PérezCadillac1:37.36562 giri
15Gabriel BortoletoAudi1:37.53660 giri
16Lance StrollAston Martin1:38.16569 giri
17Valtteri BottasCadillac1:38.77237 giri

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

