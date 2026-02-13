ATTENZIONE: Lewis Hamilton VUOLE DISTRUGGERE Carlos Sainz nel 2026

Lewis Hamilton è scontento di aver perso il suo posto in Ferrari a favore di Carlos Sainz e ha chiesto che il motore Mercedes, che il pilota madrileno utilizzerà nel 2026, venga fermato.

Dopo il primo giorno di test, a cui ha partecipato durante la sessione mattutina, Hamilton ha espresso chiaramente le sue impressioni a Sky Sports F1 e sostiene che il trucco della Mercedes debba essere eliminato il prima possibile: "Circolano voci sulla quantità di carburante che stanno usando e sulla potenza extra che stanno ottenendo, qualcosa che il resto di noi non ha.

"Confido che la FIA interverrà per garantire che tutti competiamo ad armi pari. Voglio dire, al momento siamo più lenti di una GP2. Questo perché abbiamo pochissimo carico aerodinamico." Non sono sicuro che sia addirittura più lento della mia GP2 del 2006, ma da quello che ho sentito, siamo al di sotto degli standard della GP2.

"È paragonabile ad avere lo stesso carico aerodinamico di Monza, ma in ogni curva. "Le gomme perdono costantemente aderenza, il che non è affatto piacevole. Migliora in alcune curve, anche se il vento aggiunge sfumature diverse, a volte controvento e a volte a favore", ha osservato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

