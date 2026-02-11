La Mercedes ammette le azioni discutibili che intraprenderà per vincere nel 2026

Il direttore tecnico della Mercedes F1, James Allison, ha dichiarato che il team potrebbe trarre ispirazione dai design dei rivali in vista della stagione 2026.

Allison, in carica dal 2017 e con una breve esperienza come direttore tecnico in Mercedes‑AMG, ha partecipato al lancio del team per discutere le normative relative al modello W17 e alle regole del 2026 (maggiori dettagli).

Durante l’evento, ha sottolineato come, nel corso della preparazione, il team esamini con attenzione i progetti degli avversari per individuare spunti che potrebbero essere sfuggiti, raccogliendo il maggior numero possibile di immagini e coinvolgendo i propri esperti per analizzare ogni dettaglio, intervenendo prontamente non appena nota un’idea brillante.

Per Allison non esistono tabù: “Siamo plagiatori sfacciati e lo siamo perché sappiamo che anche i nostri concorrenti adottano la stessa strategia. È un aspetto intrinseco di questo sport.” Queste parole evidenziano come l’imitazione e l’adattamento delle innovazioni siano parte integrante della competizione in Formula 1.

La Mercedes si conferma la squadra da battere nel 2026?

Durante le sessioni di prova, sebbene Lewis Hamilton abbia registrato un tempo non ufficiale notevole nel shakedown di Barcellona (1:16.348), è stata la Mercedes a catturare maggiormente l’attenzione.

George Russell e Kimi Antonelli hanno infatti completato il maggior numero di giri con il loro W17, totalizzando oltre 500 giri durante la prima settimana di test. Oltre a sfruttare una lacuna normativa relativa al rapporto di compressione del motore, il design del diffusore del W17 ha suscitato non poche controversie. Sia Ferrari che Red Bull hanno adottato questa soluzione, evidenziando come replicare innovazioni rappresenti una prassi comune nel mondo della F1.

Quando inizia la stagione 2026 di F1?

La stagione 2026 di F1 prenderà il via venerdì 6 marzo all’Albert Park Circuit di Melbourne, con il Gran Premio d’Australia. La prima sessione di FP1 è prevista per le ore 12:30 (AEDT), seguita dalle qualifiche sabato alle 16:00, mentre la gara inaugurale si svolgerà domenica 8 marzo alle ore 15:00.

Prima dell’Australia, si terranno due cicli di test di tre giorni ciascuno in Bahrain: il primo dal 11 al 13 febbraio e il secondo dal 18 al 20 febbraio, offrendo così ai team l’opportunità di perfezionare i loro prototipi prima del via libera della nuova stagione.

