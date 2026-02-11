Perché quest'anno ci sono così tanti test di F1?

L'anno scorso la Formula 1 ha celebrato 75 anni di campionato, un traguardo fondamentale nella storia dello sport.

Tuttavia, la stagione 2026 rappresenta la trasformazione più importante per quanto riguarda le regolamentazioni di telai e motori nell'era moderna, comportando un lungo periodo di test pre-stagionali per prepararsi alle nuove sfide.

In vista della prima gara del campionato 2026, prevista per l'8 marzo, sono state organizzate tre sessioni di test. Dopo un primo colloquio privato a Barcellona il mese scorso, ora tutte le 11 scuderie si spostano al Circuito Internazionale del Bahrein per dare il via alla prima delle due fasi rimanenti.

Mercoledì 11 febbraio, piloti e team inizieranno i preparativi con la giornata inaugurale, mentre giovedì 12 e venerdì 13 febbraio le monoposto torneranno in pista dalle 10:00 alle 19:00 (ora locale AST), con Sky F1 che trasmetterà in diretta l’ultima ora di ogni sessione a partire dalle 15:00 GMT.

La seconda settimana di test a Bahrein si svolgerà dal mercoledì 18 al venerdì 20 febbraio. Per conoscere le date chiave, gli orari e come seguire la diretta, consulta il seguente link: Date, orari e dettagli per seguire la diretta.

Test pre-stagionali in F1 triplicati per il 2026

Il motivo principale dell’incremento dei giorni di test per la stagione 2026 risiede nell’inizio di un nuovo ciclo regolamentare. Mentre l'anno scorso le 10 scuderie disponevano di soli tre giorni in pista, quest'anno i team storici – unitamente alla nuova formazione statunitense Cadillac – avranno a disposizione ben nove giorni per affinare ogni dettaglio.

Questo cambiamento mira a facilitare l’adattamento a vetture più compatte e leggere, all’introduzione di nuovi sistemi di propulsione e a una revisione completa delle regole aerodinamiche, elementi che richiedono una conoscenza approfondita dei nuovi parametri tecnici. Inoltre, le squadre possono organizzare ulteriori shakedown, come ha fatto di recente la Williams, che ha preferito non partecipare ai test ufficiali a Barcellona.

Cosa aspettarsi dai test in Bahrein per la stagione 2026?

Con un fitto calendario pre-stagionale alle porte, James Vowles, direttore della Williams, ha spiegato come intende distribuire le tre settimane di test tra la maggior parte dei team. "Il passato ci mostra come possano evolversi le cose", ha commentato l’ingegnere, che aveva deciso di non partecipare ai test a Barcellona. Nella prima sessione a Bahrein l’attenzione si concentrerà principalmente sul lavoro con le gomme, mentre l’aspetto aerodinamico non sarà la priorità.

L’obiettivo, infatti, sarà verificare il corretto funzionamento di tutti i sistemi della vettura, dal cambio al sistema di alimentazione, passando per l’assetto complessivo e la nuova modalità per la linea retta. Solo nella seconda settimana sarà il momento di approfondire l’analisi di ogni monoposto, che potrebbe differire notevolmente dalle vetture che debutteranno a Melbourne il mese prossimo. Vowles ha ricordato come nel 2022 Mercedes avesse introdotto il concetto "zero-pod" in fase finale di prove, con le configurazioni definitive rivelate pochi giorni prima del via campionato, auspicando una strategia simile per quest’anno.

Quando inizia la stagione di F1 2026?

Gli 11 team di Formula 1 torneranno in pista con l’inizio della stagione 2026 durante il Gran Premio d’Australia a Melbourne. La prima gara si svolgerà l'8 marzo alle 15:00 ora locale (AEDT), corrispondenti alle 4:00 GMT e alle 23:00 ET, dando il via a una stagione ricca di novità e sfide.

