CONFERMATO: Kimi Antonelli riceve una TERRIBILE NOTIZIA dalla FIA

Kimi Antonelli ha ricevuto terribili notizie dalla FIA in merito alla stagione 2026 di Formula 1.

Il funzionario della FIA Nikolas Tombazis ha fornito un aggiornamento sui piani dell'organo di governo in merito al motore "illegale" che la Mercedes condividerà con altri team, come la McLaren.

Questo è quanto ha affermato in dichiarazioni pubblicate da Motorsport: "Dobbiamo assicurarci che le auto corrano legalmente, ci sono nuovi aspetti che dobbiamo monitorare in termini di conformità. È una grande esperienza di apprendimento per tutti.

"Ciò che rende la F1 entusiasmante è che sono le auto più veloci e migliori al mondo: non si tratta di essere un secondo più veloci o più lenti, ma di competere. Senza regolamenti, sarebbe molto facile costruire auto veloci; il tempo sul giro non è l'unico obiettivo da raggiungere."

"Dato che ci sono ingegneri molto intelligenti che cercano sempre di avvantaggiarsi, alcuni hanno escogitato un modo per aumentare potenzialmente il rapporto di compressione a motore caldo, ed è proprio questa la discussione che stiamo affrontando ora. Vogliamo che le persone gareggino in pista, non nei tribunali o nelle aule di tribunale.

"Siamo determinati a far sì che questo sia un campionato di competizione tra i migliori piloti e ingegneri, ma non un campionato di interpretazione delle regole. Vogliamo che sia un campionato di abilità ingegneristiche e di guida, non di chi è il più abile nell'interpretare le regole", ha affermato.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

