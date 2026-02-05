UFFICIALE: Kimi Antonelli ha un NUOVO COMPAGNO DI SQUADRA alla Mercedes

La Mercedes ha inaugurato il nuovo anno lunedì presentando la sua ultima monoposto stagionale e la W17. Dopo l'addio a Valtteri Bottas, era fondamentale annunciare il nuovo pilota di riserva, e la scelta è ricaduta su Frederik Vesti.

Dopo la prima settimana di test a Barcellona, ​​le indiscrezioni sono state confermate: le Frecce d'Argento avranno di nuovo una vettura competitiva per lottare per il titolo, al fianco di George Russell e Andrea Antonelli.

Naturalmente, un terzo pilota è fondamentale per completare la formazione. Lo scorso anno, la Mercedes aveva Valtteri Bottas, ma per il 2026 è passato al team Cadillac, costringendo la squadra a cercare un sostituto. Lunedì è stato presentato Frederik Vesti, un danese di 24 anni che faceva già parte del programma di sviluppo Mercedes.

"Ci aspetta un anno entusiasmante, in cui, insieme al team, continueremo a perfezionare la W17 e a partecipare a un numero ancora maggiore di gare di F1. Non vedo l'ora di vedervi tutti in ognuno di quei momenti e vi ringrazio per il vostro incrollabile supporto", ha dichiarato il pilota.

Il team ha presentato ufficialmente la Mercedes W17, la nuova monoposto di Formula 1 per il Campionato del Mondo 2026. Questa vettura segna l'inizio di un'era completamente nuova per il team, poiché è stata adattata a un regolamento tecnico completamente rivisto, comprese le modifiche ai motori.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

