La Ferrari mette in allerta la Mercedes sul motore del 2026

Il motore utilizzato dalla Ferrari nei primi test pre-stagionali di Formula 1 del 2026 ha messo in allerta la Mercedes.

Toto Wolff, team principal, ha condiviso le sue impressioni con Motorsport sulla power unit in fase di sviluppo a Maranello.

Ecco cosa ha detto: "Quando vedremo cosa stanno facendo gli altri, lo capiremo meglio. Sapete, è molto interessante vedere come Ferrari e Red Bull hanno gestito l'energia a Barcellona. È stato diverso dal nostro approccio. Non è stato peggiore, non è stato migliore, solo diverso.

"Quindi penso che impareremo osservando gli altri, imparando dai chilometri che percorreremo, dalle sfide in gara dove, sapete, ci rendiamo conto, aspetta un attimo, domenica, che non abbiamo pianificato le gare in termini di come si vincono. Magari abbiamo fatto un giro veloce e all'improvviso siamo rimasti indietro. Quindi i ragazzi più intelligenti in macchina e tra gli ingegneri vinceranno.

"È qualcosa che deve essere costruito, ma non abbiamo ancora un quadro chiaro delle prestazioni perché non abbiamo visto Max guidare la macchina veloce, e non abbiamo visto McLaren e Ferrari fare ciò che sanno fare meglio. Quindi, con cautela, eviterei di dire che è stato fantastico per noi. Semplicemente non lo sappiamo", ha commentato.

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

