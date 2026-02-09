VIDEO: Cadillac annuncia la vettura di Checo per la sua stagione d'esordio in F1

Checo Pérez ha finalmente svelato la sua nuova monoposto Cadillac durante una presentazione spettacolare in occasione del Super Bowl negli Stati Uniti.

Cadillac debutterà in Formula 1 questa stagione, schierando i veterani Checo Pérez e Valtteri Bottas, con l'ambizione di incidere fin da subito nel panorama delle corse. Grazie al supporto di GM, il marchio statunitense punta a rappresentare al meglio il Made in USA nel mondo del motorsport.

Di seguito, il video che svela il nuovo design della prima monoposto Cadillac nella storia della Formula 1.

The mission begins now. Introducing Cadillac Formula 1® Team’s first livery. Our season kicks off March 7th streaming on @AppleTV in the US. pic.twitter.com/NiALWMcqGm — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) February 9, 2026

Correlato: ULTIME NOTIZIE: La Ferrari avrà il suo "MOTORE ILLEGALE"

Quanti anni ha Checo Pérez nel suo contratto con Cadillac?

Sergio Pérez è tornato in Formula 1 con Cadillac e una delle domande più sentite tra i fan riguarda la durata del suo contratto, soprattutto perché potrebbe segnare l'ultimo team in cui correre prima del ritiro.

Secondo quanto riportato dal noto giornalista automobilistico Diego Mejía, il pilota originario del Jalisco sorprenderà tutti rimanendo sulle piste per molto tempo. "Checo ha dichiarato di aver firmato un contratto di due anni con Cadillac, strutturato nel formato 2+1 – ovvero due anni fissi, con la possibilità per un terzo anno in base a particolari condizioni. Inoltre, ha sottolineato la sua intenzione di restare il tempo necessario per raccogliere i frutti del suo impegno, senza fissare limiti riguardo al suo ultimo grande progetto."

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato