Kimi Antonelli riceve un messaggio preoccupante dalla Mercedes

Kimi Antonelli ha ricevuto un messaggio preoccupante dalla Mercedes in merito alla stagione 2026 di Formula 1.

George Russell ha elogiato la concorrenza, nonostante la Mercedes abbia mostrato prestazioni promettenti nei recenti test. Vale la pena ricordare che Alpine utilizzerà la power unit del team tedesco, quindi ci si aspetta che siano altamente competitivi.

Tuttavia, il pilota britannico sottolinea in particolare Aston Martin e Red Bull per i loro design innovativi e le nuove power unit. Secondo Russell, la gara è ancora molto aperta, il che promette una stagione entusiasmante. Dopo lo shakedown di Barcellona, ​​molti vedono già la Mercedes come la favorita per la prossima stagione di Formula 1.

Il team ha registrato una settimana altamente produttiva, completando quasi 500 giri senza particolari problemi. Sebbene il pilota abbia segnato un tempo impressionante di 1:16.445 giovedì, rimane cauto e insiste sul fatto che i rivali non debbano essere sottovalutati.

Il design dell'Aston Martin AMR26 ha particolarmente attirato l'attenzione di Russell. Questo modello, il primo sotto la direzione di Adrian Newey, incorpora una sospensione posteriore rivoluzionaria.

"Ciò che Adrian ha fatto con questa vettura è davvero spettacolare", ha dichiarato il pilota a diversi media durante il lancio della Mercedes. Ha aggiunto che, esteticamente, si tratta di uno dei design più sorprendenti, pur sottolineando che la velocità in pista è fondamentale e che Melbourne rivelerà quale vettura è davvero la più veloce.

Anche l'ultima power unit della Red Bull, la DM01 sviluppata in collaborazione con Ford Racing, ha ricevuto elogi dal pilota Mercedes. Russell ha ricordato che si è parlato molto del fatto che l'unità non abbia soddisfatto le aspettative nel suo primo anno, ma stando ai risultati dei test, la realtà è ben diversa.

"Quello che abbiamo visto finora dimostra che sono sulla strada giusta", ha affermato. Ha anche menzionato la solida collaborazione con Honda degli ultimi anni, che dimostra chiaramente che tutti i team hanno un potenziale enorme e che nessun rivale può essere escluso.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

