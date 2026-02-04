Kimi Antonelli sorride: CONFERMATA la PEGGIORE notizia possibile per la F1 2026

La peggiore notizia possibile per la Formula 1 nel 2026 è stata confermata; tuttavia, Kimi Antonelli e Alpine ne saranno felici.

Esteban Ocon, pilota Haas, ha parlato delle prestazioni mostrate dal team tedesco e dal suo motore nei primi test pre-stagionali della massima categoria.

Questo è quanto ha dichiarato a Motorsport: "Abbiamo visto che la Mercedes è stata molto veloce in tutti questi test, anche la Ferrari era ben posizionata, che la Red Bull era in forma e che anche la McLaren è in lizza.

"Il gruppo dietro, VCARB, Alpine e noi, sarà più competitivo, mentre Audi e Cadillac sono un po' più indietro per ora", ha osservato il pilota francese del team americano.

Questa è un'ottima notizia per Colapinto, poiché la sua monoposto del 2026 monterà un motore Mercedes e, se si dimostrerà la migliore in griglia, potrebbe mettere l'argentino in lizza per il podio.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

