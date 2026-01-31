ULTIME NOTIZIE: Decisione della FIA che aiuterà la Ferrari e AFFONDA il motore Mercedes

È stato rivelato che la FIA intende prendere provvedimenti contro il motore Mercedes che utilizzerà nel 2026.

The Race ha riferito che nei prossimi giorni si terranno incontri chiave per risolvere il vantaggio della power unit tedesca prima dell'inizio del Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

Questo è quanto riportato: "The Race può rivelare che si terranno incontri separati nell'arco di due giorni, dove si prevede che si compiranno progressi nella risoluzione delle divergenze di opinione esistenti tra i team.

Lunedì, la FIA terrà la sua seconda riunione con gli esperti tecnici per cercare di concordare un quadro per i futuri test del rapporto di compressione quando i motori sono in funzione.

Poi, giovedì, è prevista la prossima riunione programmata del Comitato Consultivo per le Power Unit di F1 (PUAC), dove verrà sollevata la controversia per decidere i possibili passi successivi.

"Si ritiene che l'esito di questi test sia fondamentale per la convocazione del nuovo workshop tecnico di lunedì, volto a verificare se sia possibile raggiungere un accordo tra i costruttori su una direzione specifica da seguire. Si auspica che un esito positivo del workshop possa essere presentato al PUAC per discussioni più formali sull'opportunità di implementarlo", hanno riferito.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

