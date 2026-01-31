SCANDALO: Cadillac rivela che SFRUTTERÀ VANTAGGI da Ferrari e Mercedes
Cadillac ha confermato che sfrutterà l'esperienza di Red Bull e Mercedes per la sua stagione d'esordio con Sergio Perez e Valtteri Bottas.
Graeme Lowdon, team principal di Cadillac, ha rilasciato dichiarazioni pubblicate da Motorsport sull'impatto di avere due piloti esperti come Perez e Bottas.
Ha dichiarato: "Sarebbe molto difficile per un debuttante. L'esperienza complessiva dei piloti è estremamente importante. Hanno vinto diversi Gran Premi, 16 vittorie, circa 160 podi, o qualcosa del genere.
Ma ancora più importante è l'esperienza di aver lavorato con più team". "Ne stiamo già raccogliendo i frutti", ha commentato il dirigente del team americano.
Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.
"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.
Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.
