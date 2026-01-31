Il messaggio di Charles Leclerc che emoziona tutti i tifosi

Charles Leclerc ha condiviso le sue impressioni dopo aver guidato per la prima volta la Ferrari 2026, entusiasmando i fan con il significato che questo significa per la prossima stagione.

Dopo aver completato i suoi primi giri, Leclerc ha commentato: "È una sensazione davvero positiva. È sicuramente un momento emozionante". Ha aggiunto che "è difficile descrivere nei dettagli la sensazione in questo momento, dato che le condizioni erano insolite, con un mix di pioggia e pista asciutta.

Tutto è andato secondo i piani, senza problemi o sorprese inaspettate, il che è fondamentale in una giornata in cui abbiamo percorso solo cinque giri. A questo punto, non si tratta di valutare le prestazioni, ma di assicurarsi che tutti i sistemi funzionino correttamente". "E così è stato", ha commentato il pilota monegasco.

La Ferrari ha presentato la SF-26 venerdì in un video di lancio di soli 84 secondi, che ha mostrato brevemente la nuova livrea rosso-bianca. Successivamente, il team si è spostato sul circuito di Fiorano per il giro dimostrativo, coprendo un totale di 15 km.

Alla presentazione hanno partecipato i massimi dirigenti della Ferrari, tra cui il Presidente John Elkann e l'Amministratore Delegato Benedetto Vigna, mentre Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno suscitato le prime reazioni alle nuove vetture.

Quest'anno, le monoposto sono state completamente ridisegnate. Appaiono più strette e spicca l'imponente alettone Racing Bulls, un dettaglio che ha già riacceso il dibattito sulle attuali controversie relative ai regolamenti sui motori.

Tuttavia, la sessione di venerdì scorso non si è concentrata sui punti di forza della Ferrari rispetto ai rivali o sulle sue prestazioni complessive. È stata principalmente una giornata per i piloti per familiarizzare con le nuove vetture.

Nel frattempo, la situazione è diversa per la Williams, che salterà i test pre-stagionali a Barcellona perché non ha ancora superato il crash test necessario per partecipare.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

