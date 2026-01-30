Mercedes risolve il PIÙ GRANDE dubbio per LOTTARE PER IL TITOLO nel 2026

Kimi Antonelli e la Mercedes hanno risolto uno dei più grandi interrogativi in ​​vista della stagione 2026 di Formula 1.

Dal paddock di Barcellona, ​​arrivano commenti incoraggianti sulla Mercedes: "Secondo alcune fonti, tutti stanno osservando le mosse della Mercedes. Mi è stato detto che stanno già perfezionando l'assetto e abbandonando l'attenzione sull'affidabilità, cosa che ci si sarebbe aspettati durante uno shakedown", osserva il giornalista di F1 Thomas Maher su X.

Durante la settimana di test a Barcellona, ​​sembra che solo Audi abbia problemi di affidabilità con le sue monoposto. Al contrario, la Mercedes si distingue dalle altre. Il team tedesco ha completato tre giorni di test, superando i 500 giri, un numero impressionante rispetto ai 295 giri registrati dalla Ferrari. La Red Bull Racing ha completato 185 giri, anche se il team austriaco potrebbe tornare in pista questo venerdì.

È una stagione di speculazioni e previsioni, ma l'opinione generale nel mondo della Formula 1 propende per l'idea che il motore Mercedes sarà il più potente in griglia. I nuovi regolamenti tecnici e motoristici rappresentano un rilancio completo dello sport.

Nel 2026, per la prima volta dal 2014, saranno introdotti nuovi motori, costringendo tutti i team e i fornitori a ripartire da zero. Red Bull Racing e Audi stanno optando per lo sviluppo di proprie power unit, mentre giganti come Mercedes e Ferrari si trovano ad affrontare sfide enormi. Un passo falso potrebbe costare loro anni di battute d'arresto.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

