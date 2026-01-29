Il NUOVO TRUCCO di cui potrebbero approfittare Mercedes e Kimi Antonelli

La Mercedes potrebbe sfruttare un nuovo trucco scoperto da uno dei suoi alleati in Formula 1.

È stato rivelato che Alpine ha trovato un nuovo meccanismo all'interno della vettura di Franco Colapinto. Secondo informazioni provenienti da Motorsport, si sospetta che il team francese abbia trovato una soluzione innovativa al posteriore della vettura che potrebbe potenzialmente avvantaggiare il pilota argentino.

Questo è quanto affermato nella loro analisi: "Gli aerodinamici di Sanchez hanno, infatti, testato un sistema per attivare l'ala posteriore mobile in un modo ingegnoso, diverso dagli altri.

"L'attuatore, infatti, non solleva il bordo d'attacco dei due flap mobili, ma abbassa il bordo d'uscita, con un'azione opposta a quella della concorrenza. Degna di nota, al posteriore, anche la piastra laterale, che è leggermente curvata verso l'esterno nella sua parte superiore."

"Questo serve ad aumentare il flusso d'aria su un elemento come l'ala posteriore, che deve essere progettato all'interno di un box regolamentare molto piccolo, e gli ingegneri hanno già capito quanto sarà complicato trovare un buon equilibrio con l'asse anteriore", hanno osservato.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

