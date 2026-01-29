close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Hamilton looking serious and Vasseur smiling with a red, yellow and black background

F1 Lewis Hamilton Oggi: Cade su Barcelona; Festeggia un inizio da sogno per il secondo anno

F1 Lewis Hamilton Oggi: Cade su Barcelona; Festeggia un inizio da sogno per il secondo anno

Alessandro Lombardo
Hamilton looking serious and Vasseur smiling with a red, yellow and black background

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Lewis Hamilton di Giovedì 29° Gennaio 2026 in Formula 1.

Lewis Hamilton F1: è questo l'anno della Ferrari in F1? Il britannico sorride dopo lo shakedown a Barcellona. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: festeggia un inizio da sogno per il secondo anno del suo progetto in Ferrari. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton Oggi: La notizia che NON voleva sentire prima dell'inizio della stagione. LEGGI DI PIÙ

F1: Lewis Hamilton cade e Fernando Alonso si ritrova subito nei guai con l'Aston Martin. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

La notizia che Lewis Hamilton NON voleva sentire prima dell'inizio della stagione
Ferrari

La notizia che Lewis Hamilton NON voleva sentire prima dell'inizio della stagione

  • 1 ora fa
F1 Lewis Hamilton Oggi: Cade su Barcelona; Festeggia un inizio da sogno per il secondo anno
Formula 1

F1 Lewis Hamilton Oggi: Cade su Barcelona; Festeggia un inizio da sogno per il secondo anno

  • 1 ora fa
Hamilton è vittima di un incidente e Alonso si trova subito nei guai a Barcellona.
Formula 1

Hamilton è vittima di un incidente e Alonso si trova subito nei guai a Barcellona.

  • 1 ora fa
È confermato che il motore Mercedes potrebbe cambiare tutto in F1
Mercedes

È confermato che il motore Mercedes potrebbe cambiare tutto in F1

  • 2 ore fa
Gli attacchi che avranno eco alla Ferrari
Ferrari

Gli attacchi che avranno eco alla Ferrari

  • 3 ore fa
Il NUOVO TRUCCO di cui potrebbero approfittare Mercedes e Kimi Antonelli
Mercedes

Il NUOVO TRUCCO di cui potrebbero approfittare Mercedes e Kimi Antonelli

  • Oggi 17:00
Più notizie

Molto letto

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • 18 gennaio
 Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

  • 21 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio
 F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità

F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità

  • 21 gennaio
 Rivelano la VERITÀ sui problemi del MOTORE Mercedes nel test

Rivelano la VERITÀ sui problemi del MOTORE Mercedes nel test

  • 27 gennaio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play