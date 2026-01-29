La notizia che Lewis Hamilton NON voleva sentire prima dell'inizio della stagione

La Ferrari e Lewis Hamilton hanno ricevuto alcune delle peggiori notizie per l'inizio della stagione 2026 di Formula 1.

Il team principal della Haas, Ayao Komatsu, ha parlato a The Race dei problemi riscontrati dal team americano durante i test. Sia Cadillac che Haas utilizzeranno un motore Ferrari la prossima stagione, quindi qualsiasi problema relativo alla power unit riguarderà entrambe.

Ecco cosa ha detto: "Purtroppo, sia nella sessione mattutina che in quella pomeridiana, abbiamo avuto due problemi di affidabilità. Non sono preoccupato per quello di stamattina.

"Il problema del pomeriggio è stato un po' più serio e, ovviamente, è qualcosa che stiamo indagando e analizzando per capire esattamente cosa è successo e, naturalmente, come risolverlo.

"Abbiamo risolto così tanti problemi da lunedì, quindi quando siamo scesi in pista oggi, ho potuto vedere un grande passo avanti rispetto al primo giorno", ha detto.

Queste parole dovrebbero destare preoccupazione in Ferrari circa la possibilità che il motore non sia affidabile come suggerito da recenti resoconti giornalistici.

Correlato: Gli attacchi che avranno eco alla Ferrari

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato