Gli attacchi che avranno eco alla Ferrari

Sono ripresi gli attacchi dall'Europa contro Sergio Pérez in vista del suo debutto in Formula 1 con Cadillac, e la Ferrari è coinvolta.

Il pilota messicano è stato duramente criticato durante i suoi ultimi mesi con la Red Bull Racing, accuse ingiuste che hanno messo inutilmente sotto pressione la sua posizione. In seguito, i fallimenti di Liam Lawson e Yuki Tsunoda hanno dimostrato che Checo ha fatto più di quanto molti credessero.

Il giornalista spagnolo Jorge Peiró ha commentato le prestazioni di Cadillac nei test pre-stagionali: "Ieri, Cadillac ha lasciato ancora una volta una brutta impressione: Checo ha percorso solo 11 giri e Bottas 33. Il numero totale di giri è stato scarso, soprattutto per una vettura e un progetto nuovi. Forse hanno percorso così pochi giri a causa di problemi ai sensori. È un'ipotesi forte, ma non confermata", ha affermato.

Questa critica è ingiusta, poiché le prestazioni di Cadillac sono ammirevoli considerando che si tratta di un team completamente nuovo in F1. Inoltre, altri team come Aston Martin e Williams non hanno nemmeno potuto scendere in pista, e questo non ha generato commenti simili.

Questo è l'ennesimo esempio del doppio standard applicato alle azioni di Pérez, che evidenzia la tanto discussa discriminazione sia all'interno che all'esterno della Formula 1.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

