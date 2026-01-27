La Ferrari diffonde la crisi ad un altro team di F1

I piani di Sergio Pérez e Cadillac sono stati stravolti dal motore Ferrari che utilizzeranno per tutto il Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

Il team americano era uno dei team assenti durante il secondo giorno di test a Barcellona. Pur essendo presenti il ​​primo giorno, Pérez e il suo team hanno deciso di saltare le sessioni di martedì.

Ora, secondo @CadillacargF1, il motivo è il seguente: "Cadillac ha deciso di non scendere in pista oggi per risolvere i problemi rilevati ieri (che non hanno impedito di correre).

"L'idea è di risolverli tutti in una volta questa settimana e arrivare in Bahrain con tutto pronto per ottenere il maggior tempo sul giro possibile e concentrarsi sulle prestazioni della vettura", hanno dichiarato nelle ultime ore.

Correlato: Altre terribili notizie per la Ferrari nel 2026

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato