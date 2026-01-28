Altre terribili notizie per la Ferrari nel 2026
Sergio Pérez ha parlato apertamente dei problemi della Cadillac e del motore Ferrari nel suo primo giorno di test pre-stagionali di F1 per il 2026.
Ecco cosa ha detto il pilota di Jalisco nelle dichiarazioni di F1: "Vedere il nostro nome sui tempi sul giro è molto incoraggiante. Sì, abbiamo avuto parecchi problemi, ma era la nostra prima sessione ed era importante che venissero alla luce fin dall'inizio.
"Speriamo che i prossimi giorni trascorrano più agevolmente. "La priorità è ottimizzare ogni aspetto per sfruttare al meglio i giorni successivi", ha dichiarato il numero 11.
Valtteri Bottas ha commentato il nuovo regolamento: "La vettura si comporta in modo molto diverso rispetto a prima". La generazione di carico aerodinamico è cambiata, soprattutto nelle curve veloci, e queste power unit offrono una coppia significativamente maggiore in partenza.
"Tuttavia, dobbiamo anche gestire attentamente la batteria. Abbiamo molto da imparare e migliorare, il che rappresenta una sfida per un team esordiente. La nostra priorità è accumulare abbastanza chilometri per garantire l'affidabilità della vettura per la prima gara", ha osservato.
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.
