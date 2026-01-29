Hamilton è vittima di un incidente e Alonso si trova subito nei guai a Barcellona.

Lewis Hamilton e Fernando Alonso hanno animato le sessioni di test a Barcellona, regalando emozioni contrastanti e risultati che destano non poche preoccupazioni.

Durante il quarto giorno di una settimana intensa, sei squadre sono riuscite a farsi notare, fra cui spicca Aston Martin, che ha finalmente svelato il suo nuovo prototipo, la AMR26. In un contesto di grande incertezza, ogni dettaglio conta e le prestazioni in pista si fanno leggere come un segnale dei prossimi scenari in Formula 1.

Nel corso della giornata, la Mercedes ha dimostrato ancora una volta la sua forza, mantenendo ritmi elevati e una notevole costanza. Tuttavia, è stata la Ferrari a distinguersi per il numero complessivo di giri realizzati sul Circuit de Barcelona-Catalunya: mentre il team britannico ha totalizzato 168 giri, la Scuderia ha completato 170 giri, un dato che offre spunti interessanti per valutare la competitività delle vetture in vista della prossima stagione.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Il debutto della AMR26 tra problemi tecnici e il giro a 360° di Hamilton

Per quanto riguarda la vettura Ferrari di Lewis Hamilton, la sessione si è rivelata alquanto altalenante. Pur registrando tempi competitivi, il pilota ha avuto un episodio imprevisto, compiendo un giro a 360° che ha immediatamente allarmato gli addetti ai lavori. Fortunatamente, Hamilton è riuscito a riprendere rapidamente il ritmo, riconquistando la stabilità che ha caratterizzato i test della Scuderia in questi giorni.

Infine, Aston Martin è riuscita a portare in pista la sua nuova AMR26, sebbene solo durante la fase conclusiva della sessione pomeridiana. Il pilota Lance Stroll ha avuto l'opportunità di testare il monoplazza, ma il veicolo è riuscito a completare al massimo cinque giri, fermandosi bruscamente per timori legati a un possibile malfunzionamento del motore. L'incidente ha costretto l'arresto della sessione con bandiera rossa, lasciando interrogativi sulla sicurezza e sull'affidabilità del nuovo modello.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato