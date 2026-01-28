close global

Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

F1 Kimi Antonelli Oggi: Rivelano la VERITÀ sui problemi del motore; sorprendono con un nuovo trucco

F1 Kimi Antonelli Oggi: Rivelano la VERITÀ sui problemi del motore; sorprendono con un nuovo trucco

Alessandro Lombardo
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di Martedì 27° Gennaio 2026 in Formula 1.

Kimi Antonelli Oggi: Rivelano la VERITÀ sui problemi del MOTORE Mercedes nel test. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: Mercedes e Red Bull sorprendono con un nuovo trucco sulla carrozzeria. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: George Russell rivela il fallimento delle trattative contrattuali con la Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli F1: Ecco come è andata la prima giornata di test della Mercedes a Barcellona. LEGGI DI PIÙ

F1 Kimi Antonelli Oggi: Rivelano la VERITÀ sui problemi del motore; sorprendono con un nuovo trucco

  • Oggi 01:09
Hamilton Notizie Oggi: Inizia il 2026 con un VANTAGGIO
Ferrari

Hamilton Notizie Oggi: Inizia il 2026 con un VANTAGGIO

  • Ieri 23:00
Ferrari Notizie Oggi: Riceve la notizia PIÙ ATTESA; La Mercedes è stata spazzata
Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: Riceve la notizia PIÙ ATTESA; La Mercedes è stata spazzata

  • Ieri 22:00
Hamilton fa un nuovo lancio con la Ferrari F1
Fuori pista

Hamilton fa un nuovo lancio con la Ferrari F1

  • Ieri 20:07
Scoperta la truffa più grande della Ferrari in F1
Ferrari

Scoperta la truffa più grande della Ferrari in F1

  • Ieri 20:00
La Ferrari è tornata? Leclerc parte FELICE dopo i test pre-stagionali
Ferrari

La Ferrari è tornata? Leclerc parte FELICE dopo i test pre-stagionali

  • Ieri 19:00
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • 18 gennaio
 Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

  • 21 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio
 F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità

F1 Lewis Hamilton Oggi: Ferrari infligge l'umiliazione definitiva; Riconosce la responsabilità

  • 21 gennaio

