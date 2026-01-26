Tutto sull'attività di Antonelli e Russell nei test di Barcellona

Mercedes ha dato il via alla sua pre-stagione in Formula 1, con George Russell e Andrea Kimi Antonelli che hanno aperto la stagione sul circuito di Barcellona.

Durante le sessioni di prova, la scuderia tedesca ha presentato il nuovo motore, segnando l’inizio di una nuova era regolamentare.

Entrambi i piloti sono stati particolarmente attivi: Russell ha completato 93 giri, mentre Antonelli ha totalizzato 56 giri, dimostrando una costante presenza in pista. Nei prossimi giorni Barcellona ospiterà ulteriori test, prima di spostarsi ai controlli tecnici a Bahrein.

Fino a quando è valido il contratto di Kimi Antonelli con Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recentemente ottenuto un’estensione contrattuale con Mercedes, dimostrazione della fiducia del team nel suo talento fin dalla sua prima esperienza in Formula 1. La scuderia tedesca ha confermato che il pilota italiano correrebbe anche nel Campionato Mondiale 2026, accanto a George Russell.

Con il contratto che adesso si prolunga fino alla fine del 2026 e un ulteriore anno aggiunto, Mercedes approva la continuità di Antonelli, nonostante alcune difficoltà affrontate nel 2025 e le relative speculazioni sul futuro.

