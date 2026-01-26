close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP

Tutto sull'attività di Antonelli e Russell nei test di Barcellona

Tutto sull'attività di Antonelli e Russell nei test di Barcellona

Alessandro Lombardo
An image of Mercedes F1 drivers Kimi Antonelli and George Russell in the paddock at the 2025 Belgian GP

Mercedes ha dato il via alla sua pre-stagione in Formula 1, con George Russell e Andrea Kimi Antonelli che hanno aperto la stagione sul circuito di Barcellona.

Durante le sessioni di prova, la scuderia tedesca ha presentato il nuovo motore, segnando l’inizio di una nuova era regolamentare.

Entrambi i piloti sono stati particolarmente attivi: Russell ha completato 93 giri, mentre Antonelli ha totalizzato 56 giri, dimostrando una costante presenza in pista. Nei prossimi giorni Barcellona ospiterà ulteriori test, prima di spostarsi ai controlli tecnici a Bahrein.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Fino a quando è valido il contratto di Kimi Antonelli con Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recentemente ottenuto un’estensione contrattuale con Mercedes, dimostrazione della fiducia del team nel suo talento fin dalla sua prima esperienza in Formula 1. La scuderia tedesca ha confermato che il pilota italiano correrebbe anche nel Campionato Mondiale 2026, accanto a George Russell.

Con il contratto che adesso si prolunga fino alla fine del 2026 e un ulteriore anno aggiunto, Mercedes approva la continuità di Antonelli, nonostante alcune difficoltà affrontate nel 2025 e le relative speculazioni sul futuro.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

Tutto sull'attività di Antonelli e Russell nei test di Barcellona
Mercedes

Tutto sull'attività di Antonelli e Russell nei test di Barcellona

  • 2 ore fa
I tifosi FURIOSI per i test di F1 a Barcellona
Formula 1

I tifosi FURIOSI per i test di F1 a Barcellona

  • 2 ore fa
L'inizio del 2026 di Alonso è ROVINATO!
Aston Martin

L'inizio del 2026 di Alonso è ROVINATO!

  • 3 ore fa
Hamilton dorme nella sede della Ferrari durante la pre-stagione
Formula 1

Hamilton dorme nella sede della Ferrari durante la pre-stagione

  • Oggi 16:00
La Ferrari lancia un messaggio emozionante sul più grande cambiamento in F1 degli ultimi 25 anni
Ferrari

La Ferrari lancia un messaggio emozionante sul più grande cambiamento in F1 degli ultimi 25 anni

  • Oggi 15:00
Hamilton presenta per la prima volta una NUOVA funzionalità di F1
Ferrari

Hamilton presenta per la prima volta una NUOVA funzionalità di F1

  • Oggi 14:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • 18 gennaio
 Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?

  • 21 gennaio
 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play