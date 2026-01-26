Tutto sull'attività di Antonelli e Russell nei test di Barcellona
Tutto sull'attività di Antonelli e Russell nei test di Barcellona
Mercedes ha dato il via alla sua pre-stagione in Formula 1, con George Russell e Andrea Kimi Antonelli che hanno aperto la stagione sul circuito di Barcellona.
Durante le sessioni di prova, la scuderia tedesca ha presentato il nuovo motore, segnando l’inizio di una nuova era regolamentare.
Entrambi i piloti sono stati particolarmente attivi: Russell ha completato 93 giri, mentre Antonelli ha totalizzato 56 giri, dimostrando una costante presenza in pista. Nei prossimi giorni Barcellona ospiterà ulteriori test, prima di spostarsi ai controlli tecnici a Bahrein.
Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes
Fino a quando è valido il contratto di Kimi Antonelli con Mercedes?
Andrea Kimi Antonelli ha recentemente ottenuto un’estensione contrattuale con Mercedes, dimostrazione della fiducia del team nel suo talento fin dalla sua prima esperienza in Formula 1. La scuderia tedesca ha confermato che il pilota italiano correrebbe anche nel Campionato Mondiale 2026, accanto a George Russell.
Con il contratto che adesso si prolunga fino alla fine del 2026 e un ulteriore anno aggiunto, Mercedes approva la continuità di Antonelli, nonostante alcune difficoltà affrontate nel 2025 e le relative speculazioni sul futuro.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Tutto sull'attività di Antonelli e Russell nei test di Barcellona
- 2 ore fa
I tifosi FURIOSI per i test di F1 a Barcellona
- 2 ore fa
L'inizio del 2026 di Alonso è ROVINATO!
- 3 ore fa
Hamilton dorme nella sede della Ferrari durante la pre-stagione
- Oggi 16:00
La Ferrari lancia un messaggio emozionante sul più grande cambiamento in F1 degli ultimi 25 anni
- Oggi 15:00
Hamilton presenta per la prima volta una NUOVA funzionalità di F1
- Oggi 14:00
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- 12 gennaio
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
- 21 gennaio
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
- 12 gennaio