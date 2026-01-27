Il motivo per cui la Mercedes è stata spazzata via dalla Ferrari nei test di F1

Sergio Pérez e Cadillac hanno impressionato positivamente la Mercedes dopo il primo giorno di test pre-stagionali per la stagione 2026 di F1.

Il team tedesco ha ottenuto il miglior tempo nella prima giornata di test e si prevede che sarà il punto di riferimento per i prossimi mesi; tuttavia, George Russell ha condiviso le sue impressioni sugli altri team con Sky Sports.

Questo è ciò che ha detto il britannico: "Siamo molto soddisfatti della giornata, ma sono rimasto piuttosto colpito da alcuni degli altri team. I team con motore Red Bull, con una power unit completamente nuova – e sono un team completamente nuovo in termini di power unit – hanno avuto una giornata molto fluida con due monoposto.

Anche Audi ha fatto dei buoni giri. La Haas ha completato il maggior numero di giri con un motore Ferrari. Non è come nel 2014, quando metà della griglia si è rotta e ha avuto molti problemi.

"Penso che la Formula 1 si sia evoluta molto da allora, e il livello è estremamente alto sotto ogni aspetto. È stato davvero impressionante vedere tutti i team percorrere così tanti giri il primo giorno", ha osservato.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

