La Ferrari riceve la notizia PIÙ ATTESA dopo il primo giorno di test

La Ferrari ha ricevuto la notizia più attesa per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026 grazie a Sergio Pérez e al suo lavoro con Cadillac nel primo giorno di test pre-stagionali.

Secondo le informazioni rivelate da Motorsport Italia, il team di Maranello ha ricevuto resoconti positivi dalla scuderia americana in merito all'affidabilità del motore.

"C'è un cauto ottimismo nel box Ferrari dovuto ai dati positivi raccolti sulle power unit montate sulle vetture dei team clienti: sia la Haas di Esteban Ocon che la Cadillac di Valtteri Bottas e Sergio Pérez sembrano aver potuto girare regolarmente senza riscontrare gravi problemi tecnici.

"Secondo alcune indiscrezioni, i team potrebbero aver utilizzato carburanti non omologati: secondo Motorsport.com, non si è verificato un ritorno alla benzina di origine fossile come alcuni hanno ipotizzato, ma la FIA ha autorizzato i team a utilizzare una specifica precedente per evitare problemi di approvvigionamento che sembrano essere all'inizio di un nuovo ciclo tecnico che introduce carburanti sostenibili.

"Martedì la Scuderia scenderà in pista per uno scontro diretto: l'attenzione non sarà sulla prestazione, ma sulla conferma dei dati, anche perché il rischio pioggia è alto", hanno dichiarato.

Correlato: SCANDALO: Il rivale della Ferrari subisce un RINVIO all'inizio del 2026

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato