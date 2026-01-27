La Ferrari riceve la notizia PIÙ ATTESA dopo il primo giorno di test
La Ferrari riceve la notizia PIÙ ATTESA dopo il primo giorno di test
La Ferrari ha ricevuto la notizia più attesa per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026 grazie a Sergio Pérez e al suo lavoro con Cadillac nel primo giorno di test pre-stagionali.
Secondo le informazioni rivelate da Motorsport Italia, il team di Maranello ha ricevuto resoconti positivi dalla scuderia americana in merito all'affidabilità del motore.
"C'è un cauto ottimismo nel box Ferrari dovuto ai dati positivi raccolti sulle power unit montate sulle vetture dei team clienti: sia la Haas di Esteban Ocon che la Cadillac di Valtteri Bottas e Sergio Pérez sembrano aver potuto girare regolarmente senza riscontrare gravi problemi tecnici.
"Secondo alcune indiscrezioni, i team potrebbero aver utilizzato carburanti non omologati: secondo Motorsport.com, non si è verificato un ritorno alla benzina di origine fossile come alcuni hanno ipotizzato, ma la FIA ha autorizzato i team a utilizzare una specifica precedente per evitare problemi di approvvigionamento che sembrano essere all'inizio di un nuovo ciclo tecnico che introduce carburanti sostenibili.
"Martedì la Scuderia scenderà in pista per uno scontro diretto: l'attenzione non sarà sulla prestazione, ma sulla conferma dei dati, anche perché il rischio pioggia è alto", hanno dichiarato.
Correlato: SCANDALO: Il rivale della Ferrari subisce un RINVIO all'inizio del 2026
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Mercedes e Red Bull dimostrano come funziona il trucco della carrozzeria
- 55 minuti fa
Hamilton conferma il REBOOT per i piloti della Ferrari
- 1 ora fa
Il motivo per cui la Mercedes è stata spazzata via dalla Ferrari nei test di F1
- 2 ore fa
CONFERMATO: Lewis Hamilton inizia il 2026 con un VANTAGGIO su Fernando Alonso
- 3 ore fa
La Ferrari riceve la notizia PIÙ ATTESA dopo il primo giorno di test
- Oggi 14:00
Rivelano la VERITÀ sui problemi del MOTORE Mercedes nel test
- Oggi 13:00
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- 12 gennaio
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
- 21 gennaio
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
- 12 gennaio