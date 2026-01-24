SCANDALO: Il rivale della Ferrari subisce un RINVIO all'inizio del 2026

È stato rivelato che l'Aston Martin, il team di Fernando Alonso, sta subendo un ritardo nei test pre-stagionali di Formula 1.

Secondo informazioni diffuse da diversi media, tra cui TheBestES, il team del due volte campione del mondo sta riscontrando difficoltà.

Ecco cosa hanno comunicato: voci provenienti da Silverstone suggeriscono che la fabbrica stia attualmente lavorando a pieno ritmo per essere pronta in tempo per lo shakedown, tuttavia, complicazioni dell'ultimo minuto quasi certamente faranno perdere loro il primo giorno di test a Barcellona e probabilmente anche quello di martedì.

"Sebbene l'AMR26 sembri aver superato i crash test FIA, alcune parti di nuova concezione, sviluppate all'ultimo minuto, non sono ancora state omologate, causando un ritardo nel processo di omologazione completo della vettura.

"Ricordiamo che se tutti i componenti richiesti dalla FIA non superano i crash test, la vettura non può essere omologata per competere in Formula 1. Aston Martin dovrebbe annunciare i suoi piani all'inizio della prossima settimana, dando già per scontato che salterà il primo giorno di test a Barcellona, ​​come è già successo con Ferrari e McLaren, che inizieranno i test martedì", hanno dichiarato.

È importante notare che questo non determina le potenziali prestazioni di una squadra nel 2026. Si tratta infatti di una situazione "prevista" a causa delle numerose modifiche ai regolamenti delle vetture.

Quando si terranno i test pre-stagionali di F1 del 2026?

La pre-stagione di Formula 1 2026 inizierà con una sessione privata al Circuit de Barcelona-Catalunya, dove ogni team avrà a disposizione fino a tre giorni di test tra lunedì 26 gennaio e venerdì 30 gennaio. Questi test si svolgeranno a porte chiuse, senza trasmissione in diretta né accesso alla stampa, poiché i team hanno richiesto la massima riservatezza per lavorare senza pressioni da parte dei media e risolvere eventuali problemi tecnici.

Solo un gruppo molto ristretto di persone legate alla F1 potrà condurre interviste occasionali con piloti e personale del team, e non saranno pubblicati tempi sul giro ufficiali.

I programmi di lavoro saranno definiti liberamente da ciascun team, senza la supervisione diretta della F1 o della FIA, che ha sollevato preoccupazioni circa la potenziale circolazione di immagini false o contenuti generati dall'intelligenza artificiale. Ciononostante, questo test segreto a Barcellona servirà ad aumentare l'attesa per le successive sessioni ufficiali.

La seconda fase dei test pre-stagionali si svolgerà presso il Bahrain International Circuit, da mercoledì 18 febbraio a venerdì 20 febbraio. In quei giorni, le attività in pista si svolgeranno dalle 10:00 alle 19:00 ora locale (AST), suddivise in sessioni mattutine e pomeridiane. Per il pubblico del Regno Unito, il programma sarà dalle 7:00 alle 16:00 (GMT).

Inoltre, il Bahrain ospiterà la prima sessione di test aperta al pubblico e con la copertura più ampia, in programma da mercoledì 11 febbraio a venerdì 13 febbraio, con lo stesso programma giornaliero.

Durante queste sessioni, gli 11 team testeranno gli pneumatici Pirelli 2026, valuteranno nuove configurazioni aerodinamiche come le modalità X e Z e lavoreranno con strumenti tecnici chiave come la vernice flow-vis e gli aero rake, essenziali per comprendere il comportamento aerodinamico delle nuove monoposto.

