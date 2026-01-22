close global

﻿
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

Antonelli Notizie Oggi: Criticano il suo motore; Si fanno nemici; Confermano la persecuzione

Antonelli Notizie Oggi: Criticano il suo motore; Si fanno nemici; Confermano la persecuzione

Gianluca Cosentino
Kimi Antonelli in front of an Italian flag themed background shot of the Italian GP

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Kimi Antonelli di giovedì 22° Gennaio 2026 in Formula 1.

Kimi Antonelli Oggi: Cadillac ROMPE IL SILENZIO sul motore illegale della Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: URGENTE - Confermata la PERSECUZIONE della FIA contro Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Kimi Antonelli Oggi: SCANDALO - Vogliono FERMARE Mercedes nel 2026! LEGGI DI PIÙ

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

