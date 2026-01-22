SCANDALO: Vogliono FERMARE Kimi Antonelli nel 2026!

Kimi Antonelli ha raccolto detrattori che vogliono fermarlo per la stagione 2026 di Formula 1.

L'ex pilota e presidente della GPDA, Alexander Wurz, ha espresso profonda preoccupazione per quella che molti considerano una manovra controversa della Mercedes. L'austriaco teme che aumentare il rapporto di compressione nei motori che utilizzerà Alpine possa decidere le sorti del Campionato Mondiale 2026.

Wurz sostiene che Mercedes utilizza materiali che, espandendosi a causa del calore generato durante la guida, consentono di raggiungere una compressione reale vicina a 18:1, il che rappresenta un notevole vantaggio competitivo.

L'ex pilota stima che questo trucco si tradurrebbe in un aumento di potenza compreso tra dieci e quindici cavalli, che si rifletterebbe in un miglioramento di tre o quattro decimi di secondo al giro.

Un margine così significativo che nemmeno i piloti più esperti potrebbero neutralizzare. “Questo potrebbe decidere il campionato mondiale”, ha affermato Wurz in un'intervista al Krone Zeitung, avvertendo che potremmo assistere a “scene incredibili” nella prima metà della stagione.

Alexander Wurz sottolinea che il nuovo sistema di gestione dell'energia – con una distribuzione 50/50 tra motore a combustione ed energia elettrica – complica ulteriormente il quadro, poiché i team alle prime armi devono progettare un sistema efficiente mentre i marchi consolidati vantano anni di esperienza nella tecnologia ibrida.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

