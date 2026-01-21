close global

Charles Leclerc and Lewis Hamilton in front of Belgian GP flag colours

Ferrari Notizie Oggi: la decisione che preoccupa; Red Bull RIDICOLIZZA la Scuderia

Gianluca Cosentino
GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di martedì 20° Gennaio 2026 in Formula 1.

Ferrari Oggi: la decisione della Scuderia che preoccupa. LEGGI DI PIÙ

Ferrari Oggi: Red Bull RIDICOLIZZA la Scuderia sui social network. LEGGI DI PIÙ

