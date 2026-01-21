SCANDALO: Red Bull RIDICOLIZZA la Ferrari sui social network

Una nuova polemica ha coinvolto la Red Bull dopo che il team di Max Verstappen ha preso in giro una delle scuderie presenti sulla griglia di partenza.

Il team social della Red Bull Racing non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina alla Ferrari. Negli ultimi giorni, la scuderia italiana si è mostrata piuttosto enigmatica nei suoi post, cosa che la Red Bull ha sfruttato per scherzare sui propri social.

Sui social, la Ferrari si esprime attraverso messaggi enigmatici. Uno di questi mostrava Leclerc e Hamilton insieme a due modelli Ferrari, immortalati in immagini piuttosto oscure e accompagnati dallo slogan: Built in the dark. Driven in the light.

Built in the dark. Driven in the light 😮‍💨 pic.twitter.com/RIU9EgfdjR — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) 18 gennaio 2026

Red Bull, in risposta, ha pubblicato martedì un'immagine con una maggiore illuminazione, che mostrava la RB22. Il testo che l'accompagnava faceva un chiaro riferimento alla pubblicazione della Ferrari: 'Costruita nella luce. Also, driven in the light.'

Correlato: La decisione della Ferrari che preoccupa

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato