Chi è il compagno di squadra di Kimi Antonelli? La griglia ufficiale della F1 2026

GPFans presenta la griglia ufficiale dei piloti della Formula 1 2026, mettendo in luce talenti come Kimi Antonelli e il suo compagno di squadra in Mercedes.

Una notizia di rilievo riguarda Max Verstappen, che vedrà al proprio fianco un nuovo compagno: il pilota francese Isack Hadjar, il quale ha brillato nella sua stagione da esordiente con i Racing Bulls nel 2025.

Questo cambio comporta l’addio di Yuki Tsunoda, sostituito dal giovane 18enne Arvid Lindblad, chiamato a rinnovare il potenziale competitivo del team. Oltre alle novità nelle scuderie tradizionali, la stagione 2026 vedrà in pista ben 22 piloti, grazie anche all’ingresso del team Cadillac F1.

Quest’ultima novità offre nuove opportunità sia a Valtteri Bottas sia all’ex pilota della Red Bull, Sergio Pérez, permettendo a entrambi di riscattarsi e puntare ai vertici del campionato. Con la promessa di una sfida intensa e combattuta, ogni scuderia si sta preparando a dare prova del proprio talento in una stagione destinata a rimanere nella storia della Formula 1.

Correlato: Quanto sono alti Kimi Antonelli e i piloti di F1 2026?

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato