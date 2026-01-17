Quanto sono alti Kimi Antonelli e i piloti di F1 2026?
GPFans analizza le altezze dei piloti della Formula 1 2026, tra cui Kimi Antonelli, Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
Mentre sfrecciano sui circuiti con velocità impressionante, ciò che emerge è il casco che spunta dai monoposto dai design ultra aerodinamici, rendendo difficile stimare la loro statura a colpo d’occhio.
Anche se l’altezza non è un fattore determinante per la vittoria in ogni Gran Premio, la corporatura e il comfort all'interno del cockpit possono incidere, seppur in minima parte, sulle prestazioni dei piloti, un aspetto preso in considerazione nelle recenti previsioni e quote di gara.
Tra i 22 concorrenti del mondiale 2026, la differenza tra il pilota più alto e quello più basso si attesta intorno ai 30 cm.
|Pilota
|Squadra
|Altezza (ft/in)
|Altezza (m)
|Oliver Bearman
|Haas
|6 ft 2 in
|1.88 m
|Alex Albon
|Williams
|6 ft 1 in
|1.86 m
|Esteban Ocon
|Haas
|6 ft 1 in
|1.86 m
|George Russell
|Mercedes
|6 ft 1 in
|1.85 m
|Nico Hülkenberg
|Audi
|6 ft 0 in
|1.84 m
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|6 ft 0 in
|1.84 m
|Lance Stroll
|Aston Martin
|5 ft 11 in
|1.82 m
|Max Verstappen
|Red Bull
|5 ft 11 in
|1.81 m
|Charles Leclerc
|Ferrari
|5 ft 11 in
|1.80 m
|Carlos Sainz
|Williams
|5 ft 10 in
|1.78 m
|Oscar Piastri
|McLaren
|5 ft 10 in
|1.78 m
|Pierre Gasly
|Alpine
|5 ft 10 in
|1.77 m
|Lando Norris
|McLaren
|5 ft 9 in
|1.76 m
|Franco Colapinto
|Alpine
|5 ft 9 in
|1.75 m
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|5 ft 8 in
|1.74 m
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|5 ft 8 in
|1.74 m
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|5 ft 8 in
|1.73 m
|Sergio Pérez
|Cadillac
|5 ft 8 in
|1.73 m
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|5 ft 8 in
|1.73 m
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|5 ft 7 in
|1.72 m
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|5 ft 7 in
|1.71 m
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|5 ft 6 in
|1.67 m
Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?
È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.
Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.
Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.
