Quanto sono alti Kimi Antonelli e i piloti di F1 2026?

GPFans analizza le altezze dei piloti della Formula 1 2026, tra cui Kimi Antonelli, Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Mentre sfrecciano sui circuiti con velocità impressionante, ciò che emerge è il casco che spunta dai monoposto dai design ultra aerodinamici, rendendo difficile stimare la loro statura a colpo d’occhio.

Anche se l’altezza non è un fattore determinante per la vittoria in ogni Gran Premio, la corporatura e il comfort all'interno del cockpit possono incidere, seppur in minima parte, sulle prestazioni dei piloti, un aspetto preso in considerazione nelle recenti previsioni e quote di gara.

Tra i 22 concorrenti del mondiale 2026, la differenza tra il pilota più alto e quello più basso si attesta intorno ai 30 cm.

Pilota Squadra Altezza (ft/in) Altezza (m) Oliver Bearman Haas 6 ft 2 in 1.88 m Alex Albon Williams 6 ft 1 in 1.86 m Esteban Ocon Haas 6 ft 1 in 1.86 m George Russell Mercedes 6 ft 1 in 1.85 m Nico Hülkenberg Audi 6 ft 0 in 1.84 m Gabriel Bortoleto Audi 6 ft 0 in 1.84 m Lance Stroll Aston Martin 5 ft 11 in 1.82 m Max Verstappen Red Bull 5 ft 11 in 1.81 m Charles Leclerc Ferrari 5 ft 11 in 1.80 m Carlos Sainz Williams 5 ft 10 in 1.78 m Oscar Piastri McLaren 5 ft 10 in 1.78 m Pierre Gasly Alpine 5 ft 10 in 1.77 m Lando Norris McLaren 5 ft 9 in 1.76 m Franco Colapinto Alpine 5 ft 9 in 1.75 m Lewis Hamilton Ferrari 5 ft 8 in 1.74 m Liam Lawson Racing Bulls 5 ft 8 in 1.74 m Arvid Lindblad Racing Bulls 5 ft 8 in 1.73 m Sergio Pérez Cadillac 5 ft 8 in 1.73 m Valtteri Bottas Cadillac 5 ft 8 in 1.73 m Andrea Kimi Antonelli Mercedes 5 ft 7 in 1.72 m Fernando Alonso Aston Martin 5 ft 7 in 1.71 m Isack Hadjar Racing Bulls 5 ft 6 in 1.67 m

Correlato: Antonelli, Hamilton, Leclerc: ecco le probabilità di diventare campione di F1 nel 2026

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato