Quanto sono alti Kimi Antonelli e i piloti di F1 2026?

Gianluca Cosentino
GPFans analizza le altezze dei piloti della Formula 1 2026, tra cui Kimi Antonelli, Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Mentre sfrecciano sui circuiti con velocità impressionante, ciò che emerge è il casco che spunta dai monoposto dai design ultra aerodinamici, rendendo difficile stimare la loro statura a colpo d’occhio.

Anche se l’altezza non è un fattore determinante per la vittoria in ogni Gran Premio, la corporatura e il comfort all'interno del cockpit possono incidere, seppur in minima parte, sulle prestazioni dei piloti, un aspetto preso in considerazione nelle recenti previsioni e quote di gara.

Tra i 22 concorrenti del mondiale 2026, la differenza tra il pilota più alto e quello più basso si attesta intorno ai 30 cm.

Pilota Squadra Altezza (ft/in) Altezza (m)
Oliver BearmanHaas6 ft 2 in1.88 m
Alex AlbonWilliams6 ft 1 in1.86 m
Esteban OconHaas6 ft 1 in1.86 m
George RussellMercedes6 ft 1 in1.85 m
Nico HülkenbergAudi6 ft 0 in1.84 m
Gabriel BortoletoAudi6 ft 0 in1.84 m
Lance StrollAston Martin5 ft 11 in1.82 m
Max VerstappenRed Bull5 ft 11 in1.81 m
Charles LeclercFerrari5 ft 11 in1.80 m
Carlos SainzWilliams5 ft 10 in1.78 m
Oscar PiastriMcLaren5 ft 10 in1.78 m
Pierre GaslyAlpine5 ft 10 in1.77 m
Lando NorrisMcLaren5 ft 9 in1.76 m
Franco ColapintoAlpine5 ft 9 in1.75 m
Lewis HamiltonFerrari5 ft 8 in1.74 m
Liam LawsonRacing Bulls5 ft 8 in1.74 m
Arvid LindbladRacing Bulls5 ft 8 in1.73 m
Sergio PérezCadillac5 ft 8 in1.73 m
Valtteri BottasCadillac5 ft 8 in1.73 m
Andrea Kimi AntonelliMercedes5 ft 7 in1.72 m
Fernando AlonsoAston Martin5 ft 7 in1.71 m
Isack HadjarRacing Bulls5 ft 6 in1.67 m

Correlato: Antonelli, Hamilton, Leclerc: ecco le probabilità di diventare campione di F1 nel 2026

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Mercedes Andrea Kimi Antonelli

