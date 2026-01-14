Quanti giorni mancano all'inizio di F1 2026?

Il ritorno della Ferrari in Formula 1 si avvicina sempre di più, ed ecco quanti giorni mancano all'inizio del Campionato del Mondo 2026.

La prima sessione ufficiale dell'anno si terrà l'11 febbraio, ovvero tra 28 giorni. Si tratta del primo test pre-stagionale, che si svolgerà a Sakhir. Il secondo turno di test seguirà il 18 febbraio, tra 35 giorni.

Infine, il primo weekend di Gran Premio dell'anno sarà in Australia, e le FP1, che danno il via alla stagione, si terranno il 6 marzo. Mancano quindi 51 giorni all'inizio della stagione.

Infine, il Gran Premio d'Australia, che sarà la prima tappa del Campionato del Mondo di Formula 1 2026, si svolgerà l'8 marzo. Mancano 53 giorni al ritorno di Lewis Hamilton e Charles Leclerc e all'inizio della lotta per il titolo.

Correlato: ULTIMA ORA: Svelata la VERITÀ sul MOTORE Ferrari del 2026

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato